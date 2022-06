SBK 22 : la franchise de jeux de course Superbike de retour après 10 ans d'absence

Alors que la franchise MotoGP perdure depuis un bon moment, certains se souviennent peut-être des jeux de course SBK, sous licence officielle Superbike. Eh bien, 10 ans après le dernier volet, SBK Generations, la franchise est de retour, et c'est encore une fois Milestone qui est en charge du développement.

Le studio italien présente en effet aujourd'hui SBK 22, 10e opus de la franchise qui proposera une expérience Motul FIM Superbike World Championship authentique grâce à la participation de Dorna WSBK Organization, le titre sera donc encore une fois sous licence officielle. Les joueurs pourront vivre le championnat de Superbike avec un mode Carrière fidèle à la réalité, avec des essais, superpôles et courses, un calendrier similaire à l'original, un roster officiel, des équipes recréées de manière photoréaliste et une physique créée avec l'aide de vrais pilotes. Au fil de la Carrière, les joueurs devront faire évoluer leur moto avec des arbres de développement, mais aussi gérer les réglages, le personnel, la configuration de la moto et l'embauche de professionnel pour diriger l'écurie et la mener au sommet.

En plus de cela, nous retrouverons les pneus officiels Pirelli, pour temps sec ou humide, une gestion du carburant, mais sur l'A.N.N.A System, une intelligence artificielle qui contrôlera les adversaires de manière évolutive et en fonction de leurs personnalités réelles. Il sera également possible de personnaliser sa moto, son casque et son équipement avec des outils, et même créer une équipe totalement inédite avec la Fiction Team. Côté multijoueur, nous aurons droit à des courses en ligne à 12 joueurs.

La date de sortie de SBK 22 est fixée au 15 septembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver une première bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page, et MotoGP 21 à 35,99 € sur Gamesplanet.