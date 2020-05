Scorn : la bande-annonce de l'Inside Xbox tournait sur PC avec une RTX 2080 Ti

Lors du dernier Inside Xbox dédié aux jeux attendus sur Xbox Series X, Microsoft a mis en avant Scorn, jeu d'horreur développé par Ebb Software, fortement inspiré des œuvres de H.R. Giger et attendu sur PC depuis un bon moment. Sur consoles, le titre sera donc exclusif à la Xbox Series X, mais la bande-annonce montrée pendant l'Inside Xbox tournait... sur PC.

Il fallait s'en douter, la séquence arborait, au début, en tout petit et en bas de l'écran, un texte expliquant qu'il s'agissait de séquences utilisant le moteur de jeu et avec une qualité visuelle qui devrait être la même sur Xbox Series X. Mais c'est bien une vidéo de la version PC qui est montrée, comme l'a dévoilé le directeur du jeu Ljubomir Peklar à WCCFtech, l'ordinateur étant du haut de gamme avec une RTX 2080 Ti et un processeur Ryzen pour faire tourner le jeu en 4K et à 60 fps. Ebb Software y est en fait allé un peu fort, il explique que Scorn peut très bien tourner avec ce framerate et cette résolution avec une RTX 2070 Super, en jouant avec les réglages.

Difficile d'imaginer que la Xbox Series X arrive à proposer une image aussi plaisante qu'un PC avec une RTX 2080 Ti, mais c'est ce que nous promet la bande-annonce... Il faudra de toute façon attendre la sortie de Scorn et de la prochaine console de Microsoft pour le découvrir, à des dates encore inconnues.