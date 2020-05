Scorn : le jeu d'horreur inspiré de H.R. Giger annoncé en exclusivité console sur Xbox Series X

Ebb Software fait rêver les amateurs d'art glauque depuis des années avec Scorn, attendu sur PC depuis un bon moment. Et aujourd'hui, lors de l'Inside Xbox, nous apprenons que le titre va également sortir sur Xbox Series X. En attendant, place à une bande-annonce :

Il ne faut que quelques secondes de vidéo pour se rendre compte que Scorn est inspiré des œuvres de H.R. Giger, essentiellement connu pour être le concepteur de l'Alien pour le film de Ridley Scott (et ses suites). Voici un résumé du jeu :

Entre action et résolution de puzzles, Scorn propose une approche déconcertante et atmosphérique du jeu d'horreur à la première personne, avec ses environnements et créatures qu'il régurgite pour perturber la progression des joueurs.