Scorn : une bande-annonce de lancement bien dérangeante et violente pour le jeu d'horreur

Teasé il y a plus de six ans maintenant via Steam Greenlight, Scorn arrive enfin aujourd'hui sur PC et Xbox Series X|S. Le titre d'Ebb Software et Kepler Interactive s'est fait attendre pendant un très long moment, mais les joueurs peuvent désormais l'essayer, et les studios partagent évidemment une bande-annonce de lancement :

Scorn nous plonge dans un bio-labyrinthe à l'esthétique inspiré des œuvres de H.R. Giger, artiste suisse ayant notamment designé le Xénomorphe des films Alien. Une aventure horrifique dans laquelle il faudra résoudre des énigmes et affronter des monstres à l'aide d'armes organiques rappelant eXistenZ de David Cronenberg.

Scorn est disponible dès maintenant sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, vous pouvez le retrouver contre 35,99 € sur GOG.com.

