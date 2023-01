Scorn : la bande originale du jeu d'horreur arrive en vinyles

Sorti en octobre dernier, Scorn proposait un gameplay chiant comme la lune avec des combats rigides et des énigmes peu passionnantes, mais force est de constater que le survival-horror d'Ebb Software arrivait à nous plonger dans une ambiance particulièrement glauque et dérangeante, grâce à sa direction artistique très inspirée des œuvres de H.R. Giger.

Et en plus des environnements biomécaniques dégoûtants (c'est un compliment), Scorn proposait également une bande originale parfaite pour se plonger dans l'horreur, avec des musiques de Dark Ambiant composées par Lustmord (Brian Williams) et Aethek (Adis Kutkut). Des sons étranges, mélangeants bruits industriels et spatiaux, qui vont être à l'honneur avec une bande originale sur deux vinyles chez Laced Records.

Le distributeur dévoile en effet une édition 2LP de la bande originale de Scorn, regroupant 14 titres de Dark Ambiant composés pour le jeu et spécialement mastérisés pour ces vinyles. L'édition propose une pochette gatefold arborant un magnifique artwork inédit, réalisé par Ebb Software et totalement dans l'esprit du jeu.

La bande originale de Scorn en vinyles est déjà disponible en précommande chez Laced Records contre 33 £, et elle sera lancée en mars 2023. Le jeu est quant à lui disponible sur PC, Xbox Series X|S ainsi que dans le Game Pass, vous pouvez pour abonner au service Ultimate de Microsoft contre 12,99 € par mois via Amazon.

