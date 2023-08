Scorn : la date de sortie sur PS5 dévoilée de manière amusante (et gore)

Après des années d'attente, Ebb Software a lancé en octobre 2022 Scorn, un jeu d'horreur et d'aventure... passable. Le titre s'inspire fortement des œuvres de H.R. Giger, en nous plongeant dans un monde cauchemardesque, mélangeant les éléments biologiques et mécaniques pour déranger le joueur.

Un titre à faire quand même pour tous les fans de l'artiste suisse et de biomécanique horrifique, il est déjà disponible sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, mais il va prochainement s'inviter sur une nouvelle plateforme. Les développeurs avaient officialisé un portage sur PS5 au tout début de l'été, ils sont déjà de retour avec une bande-annonce de gameplay d'une minute, qui se termine par une résolution d'énigme affichant les symboles Triangle, Rond, Croix et Carré de PlayStation.

La date de sortie de Scorn est donc fixée au 3 octobre 2023 sur PlayStation 5, vous pouvez déjà le précommander en Deluxe Edition avec un steelbook, la bande originale et un artbook numériques contre 49,99 € à la Fnac.

Lire aussi : TEST Scorn : voyage au bout de l'horreur