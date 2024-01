Le meilleur RPG indé de 2023 bientôt en éditions physiques

Sabotage Studio s'est fait remarquer en 2018 avec le metroidvania rétro The Messenger, mais l'année dernière, l'équipe québécoise a fait très fort en sortant en indépendant Sea of Stars, un jeu de rôle à l'ancienne et au tour par tour. Un titre qui a obtenu des notes excellentes et même le prix du Meilleur jeu indépendant aux Game Awards 2023 ainsi que dans nos colonnes.

Sea of Stars a bénéficié d'un lancement boosté par sa présence day one dans le PC/Xbox Game Pass ainsi que dans le PlayStation Plus Extra et Premium, mais il y a un problème : il n'est disponible qu'au format numérique sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, de quoi rebuter les joueurs qui préfèrent les éditions physiques, d'autant que le sujet fait parler de lui en ce moment. Heureusement, iam8bit arrive à la rescousse !

iam8bit vient d'annoncer deux éditions physiques pour Sea of Stars sur PlayStation, Xbox et Switch. La première sera une édition standard avec le jeu, une affiche double face avec des artworks dessinés par Bryce Kho, les précommandes permettent même d'obtenir la bande originale numérique. Une Exclusive Edition est également annoncée avec le jeu, son manuel, un fourreau, une affiche exclusive avec un artwork inédit et la carte du jeu, la bande originale numérique et des autocollants.

L'édition standard de Sea of Stars sera disponible sur le site de iam8bit le 10 mai prochain, mais également chez certains revendeurs. Pour l'Exclusive Edition, il faudra obligatoirement se tourner vers iam8bit ou Black Screen Records, qui distribuera cette version en Europe, puis attendre jusqu'au deuxième trimestre 2024. Les deux revendeurs lanceront également dans le courant du troisième trimestre 2024 la bande originale de Sea of Stars en vinyle, une édition 2LP avec des disques orange solaire et bleu lunaire. Si le numérique ne vous dérange pas, vous pouvez retrouver des cartes PSN via Amazon, Cdiscount et la Fnac.