SEGA prévoit des remaster, des remakes, des reboot, un FPS européen et des « super-jeux » d'ici 2026

Sega Sammy Holdings a annoncé ses résultats pour le dernier trimestre et l'année fiscale qui vient de se conclure cette semaine, et ils sont un peu décevants. La société a généré 24,2 % de revenus de moins que sur l'exercice fiscal précédent, et justifie cette baisse par la gestion du COVID-19 et surtout une « réforme structurelle » qui a entraîné des surcoûts dans ses divisions dédiées au divertissement, aux parcs d'attractions, au pachinko ou au pachislot.

Cela n'entache cependant pas ses ambitions pour les années à venir, y compris sur le terrain du jeu vidéo. D'ici mars 2022, l'éditeur prévoit au moins de sortir Humankind, Total War: Warhammer III, Phantasy Star Online 2: New Genesis, Lost Judgment et Shin Megami Tensei V. Mais à côté de ça, nous ne sommes pas à l'abri de découvrir de nouveaux Sonic, Football Manager ou même Persona...

Plus intéressant, SEGA Sammy espère booster ses revenus d'ici 3 à 5 ans, en augmentant notamment son investissement dans le gaming de 100 milliards de yens. D'ici mars 2024, il veut renforcer ses licences pour en faire des marques reconnues à l'international, en s'appuyant justement sur les franchises Persona, Sonic, Total War, Yakuza et Phantasy Star Online. D'ici 5 ans, il veut aussi examiner ses séries dormantes pour en proposer des remaster, des remakes ou des reboot : sont cités en vrac Crazy Taxi, Jet Set Radio, Space Channel 5, Rez, Panzer Dragoon, NiGHTS, Shinobi, Virtua Fighter, Altered Beast, House of the Dead, Streets of Rage et Soul Hackers. Également avant mars 2026, il veut prendre du galon avec de « super-jeux », des grosses productions basées sur des sagas oubliées ou inédites qui lui permettront de conquérir un nouveau marché.

À noter que le diaporama évoque également un « nouveau FPS par un studio européen » dans les années à venir, mais pas du tout le Virtua Fighter eSports qui pourrait arriver dans les mois qui viennent, ou le Sonic Colours Remastered qui est apparu sur la Toile il y a de cela quelques semaines. Toujours est-il que SEGA a de l'ambition et devrait reprendre du poil de la bête sur le terrain du gaming si ses plans se concrétisent.

