Shadow Business Solutions : des offres réjouissantes pour le service de cloud computing français !

Shadow est un service de cloud computing qui permet, avec une simple connexion Internet, de transformer n'importe quel appareil (PC, Mac, tablette, smartphone...) en PC gamer. Suite aux annonces du dernier Shadow Spotlight (voir notre article), le site a subi une refonte, qui nous dévoile les 2 nouvelles configurations destinées au monde professionnel :

Baptisées Standard et Premium, toutes deux disponibles en accès anticipé, les nouvelles formules, si elles restent compétitives dans le prix, pourraient bien changer la donne par rapport à une option Power qui nous a laissés sur notre faim. Bonne surprise, le GPU de Shadow Business Solutions va bien au-delà de ce qui a été proposé sur l'option Booster ! La RTX 5000 est l'équivalente d'une RTX 3060 TI quand sa grande sœur est l'équivalente d'une NVIDIA Titan RTX (comptez environ -13 % de différences en performances). Dans l'article précédent, des bruits de couloirs annonçaient des Infinite pour l'offre Business, nous en sommes très proches, à la différence que nous perdons du stockage (512 Go pour être exact).

« Avec Shadow Business Solutions, nous avons pour ambition de libérer les petites et moyennes entreprises de leurs contraintes technologiques en leur fournissant des outils innovants, intuitifs et puissants, conçus pour l'ère du travail à distance. Il s'agit d'une solution IT puissante basée sur le cloud, qui vous aidera à répondre à vos besoins et à bénéficier des appareils dont vous et vos collègues avez besoin, peu importe quand ou comment", explique Stéphane Héliot, cofondateur et directeur général adjoint de Shadow.

Si ces deux nouvelles formules conviennent à tous les usages, nous aurions aimé, qui plus est dans une offre Business, bénéficier de 512 Go de stockage en Standard et 1 To en Premium ; même si dans les faits, il sera toujours possible d'augmenter le stockage.

Avec ces configurations, vous pourrez travailler confortablement dans de nombreux domaines :

Sur des logiciels Adobe : Photoshop, Premiere Pro, After Effects... ;

Sur des logiciels d'animation et de modélisation 3D, voire d'architecture : Blender, 3DSMax, ZBrush, TwinMotion... ;

Sur des moteurs 3D (flat/VR) : Unreal Engine, Unity...





Ce que nous ne pourrons pas faire :

Digital painting : travailler sur des tablettes graphiques (incompatible à l'heure actuelle) ;

Travailler sur des écrans tactiles : cette fonctionnalité n'étant pas supportée à l'heure actuelle.

Gageons que le support des écrans tactiles et des tablettes graphiques est dans les tuyaux d'OVH, il serait bien étonnant que ce ne soit pas le cas sachant que ces fonctionnalités sont visibles sur les photos suivantes :

Nous espérons que ces deux possibilités seront effectives dans les semaines qui viennent, surtout quand nous savons la chose possible, avec notamment l'offre Warp de Parsec (logiciel de prise à distance) :

Nous ne connaissons toujours pas à l'heure actuelle quels seront les prix et modalités de paiement (abonnement mensuel, tarif horaire...) des formules proposées, pas plus que le nombre de PC maximal qui pourra être proposé dans l'offre. Enfin, nous ne savons pas si les offres professionnelles disposeront d'un timer, celui-là même qui nous déconnecte au bout de 20 minutes d'inactivité, ce qui pourrait devenir hautement problématique pour les rendus 3D ou l'exportation de vidéos. Nous serons donc à l'affut de la moindre information et nous vous informerons si ces propositions valent ou non leurs pesants d'or. Envie de tester Shadow avant une éventuelle souscription professionnelle ? Le code promo JRMHDYKM vous permettra de bénéficier de 5 € de remise sur votre premier mois.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 349,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.