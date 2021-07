Shin Megami Tensei V : l'organisation Bethel et le scénario se dévoilent dans un deuxième trailer, de nouveaux démons présentés en vidéos

La campagne marketing de Shin Megami Tensei V est désormais bien lancée, surtout au Japon où Atlus nous rappelle quotidiennement son existence avec des vidéos centrées sur les démons. Les prémices de son scénario nous avaient déjà été expliquées à la diffusion de sa première véritable bande-annonce durant l'E3 2021, nous faisant incarner un protagoniste qui va se retrouver dans une version post-apocalyptique de Tokyo, un monde appelé Da'at, et fusionner avec un certain Aogami pour devenir le Nahobino. Les enjeux se précisent désormais avec un second trailer fort instructif.

Les camarades de classe de notre personnage joueront aussi un rôle dans ce conflit face aux démons, quitte à servir de sacrifice au fil de l'aventure comme nous pouvons le constater, l'un d'entre eux étant transpercé par Nahobino. Bon, la jeune fille au début de la vidéo semble étrangement en savoir beaucoup trop sur les évènements survenus pour ne pas y être liée d'une manière ou d'une autre... Cela pourrait s'expliquer par son appartenance à l'organisation appelée Bethel, au nom assez évocateur, qui se mêlera également à l'intrigue et va faire appel à nos pouvoirs, en plus de recruter certains de nos amis.

Le protagoniste est un étudiant de troisième année qui mène une vie paisible, mais banale dans les dortoirs du lycée Jouin. C'est la période de sa vie où il doit commencer à réfléchir sérieusement à son avenir. Un jour, en rentrant de l'école, le protagoniste et son camarade de classe tentent de passer par la gare de Shinagawa. Cependant, il y a eu un meurtre macabre là-bas et le chemin a été bloqué. Dans la confusion, le protagoniste est séparé de son ami et s'approche d'un tunnel voisin pour le retrouver. Le tunnel s'effondre et il perd connaissance. À son réveil, le protagoniste se retrouve au milieu d'un désert et est attaqué par des créatures d'un autre monde appelées démons. En fuyant, un mystérieux sauveur apparaît soudainement. « Jeune homme, si tu veux vivre, prends ma main. » Les deux se tendent la main et s'unissent pour devenir un être puissant ni humain ni démon : un Nahobino. Après avoir acquis le pouvoir de se défendre, le protagoniste erre dans le désert de Tokyo, désormais appelé Da'at. Ici, des dragons colossaux et des tyrans démoniaques se déchaînent, et les innombrables divinités et démons mythiques sont dans un état de conflit constant, luttant pour leur survie. Qu'est-il arrivé exactement à Tokyo ? Et que signifie être un Nahobino ? En cherchant des réponses, le protagoniste se retrouve mêlé à la bataille entre dieux et démons pour décider du sort du monde.

Quelques visuels ont aussi été partagés pour l'occasion, d'autres plus anciens étant disponibles en page 4.

Par ailleurs, vous pouvez retrouver en pages suivantes les vidéos Vol. 006 à 028 présentant les démons du jeu, dont voici la liste :

Mermaid ;

Mandrake ;

Arioch ;

Kumbhanda ;

Feng Huang ;

Inugami ;

Turdak ;

Fafnir ;

Mothman ;

Lilim ;

Futsunushi ;

Sraosha ;

Genbu ;

Uriel ;

Orobas ;

Girimehkala ;

Horus ;

Rangda ;

Arahabaki ;

Moloch ;

Preta ;

Ongyo-Ki ;

Throne ;

Silky.

La date de sortie de Shin Megami Tensei V est fixée au 12 novembre en exclusivité sur Switch. Vous pouvez précommander votre copie sur Amazon au prix de 44,99 €. Une édition collector Chute de l'Humanité sera également commercialisée à cette même date.

