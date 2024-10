Silent Hill 2 : les notes sont là, les tests de la presse anglophone sont unanimes

Bloober Team et Konami lanceront en début de semaine prochaine Silent Hill 2, remake du survival-horror psychologique culte. Un titre évidemment attendu par des millions de fans, qui proposera des graphismes et un gameplay améliorés, mais pas seulement. En attendant de découvrir le jeu sur PC et PS5, la presse anglophone livre son verdict.

Les fans de la première heure peuvent être rassurés, Bloober Team semble avoir fait un très bon boulot avec Silent Hill 2 Remake, les notes sont excellentes, parfois parfaites même. Les testeurs ont adoré le respect de l'ambiance du jeu d'origine, la nouvelle bande originale d'Akira Yamaoka, les combats plus dynamiques grâce à la caméra derrière l'épaule de James, le sound design terrifiant, le nouveau doublage ou encore les environnements plus larges, avec davantage de possibilités d'exploration. Cela donne quand même lieu à des séquences de marche un peu trop répétitives à la longue et un testeur note la trop grande présence de munitions et d'objets de soin, même en mode de difficulté Normal.

La date de sortie de Silent Hill 2 Remake est fixée au 8 octobre 2024 sur PC et PlayStation 5, vous pouvez le précommander contre 49,99 € sur Amazon. Nous avons reçu un code de test uniquement ce matin, notre avis complet arrivera la semaine prochaine seulement.