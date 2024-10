Silent Hill 2 : le réalisateur du jeu d'origine parle du remake

Si tous les fans de Silent Hill connaissent les noms de Keiichiro Toyama (réalisateur du premier jeu), Masahiro Ito (directeur artistique) ou encore Akira Yamaoka (compositeur), celui de Masashi Tsuboyama fait rarement les gros titres. Pourtant, il a dirigé le développement de Silent Hill 2 en 2001, un titre qui a droit à un remake par Bloober Team et Konami cette semaine.

Sans doute pris d'un accès de folie, Masashi Tsuboyama a décidé de s'inscrire sur X (ex-Twitter) récemment et bien évidemment, il a abordé le sujet du remake dans une série de messages très intéressants :

À propos du remake de Silent Hill 2.

Les jeux et la technologie sont en constante évolution, ce qui entraîne des différences importantes dans les contraintes et les niveaux d’expression. Il s’agit d’un problème courant dans les arts médiatiques en général, mais il n’est pas facile de conserver et d’apprécier l’environnement de l’époque.

Je pense que la valeur du remake est qu'une nouvelle génération peut y jouer. En tant que créateur, j'en suis très heureux. Cela fait 23 ans ! Même si vous ne connaissez pas l'original, vous pouvez simplement profiter du remake tel qu'il est. Qu'il soit bon ou mauvais n'affecte pas l'original.

Les différences entre l'original et le remake, la 4K, le photoréalisme, les casques bonus, etc. sont tous médiocres. À qui cette promotion va-t-elle plaire ? Il semble qu'ils ne fassent pas assez pour transmettre l'attrait de l'œuvre à la génération qui ne connaît pas Silent Hill.

Ce qu'il faut noter, c'est le changement de caméra (perspective). Le changement de caméra jouable a un impact significatif sur de nombreux aspects, le combat, la conception des niveaux, la création artistique, etc. Bien que l'impact sur l'histoire puisse être relativement faible, il apporte un grand changement à la jouabilité du jeu.

Pour être honnête, je ne suis pas satisfait de la caméra jouable d'il y a 23 ans. La profondeur et l'angle étaient limités par la charge de traitement. C'était un processus continu de travail acharné qui n'était pas récompensé. Mais c'était la limite.

La vue par-dessus l’épaule ajoute définitivement au sentiment de réalisme. En d'autres termes, cela me donne envie d'essayer de jouer au remake encore plus immersif de Silent Hill 2 !!!