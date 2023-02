Organ Quarter : le jeu d'horreur à la Silent Hill annoncé sur PSVR 2

Rien de tel qu'un jeu d'horreur en réalité virtuelle pour trembler, et Organ Quarter terrifie déjà les joueurs sur Steam depuis quelques années. Et à la veille du lancement du PlayStation VR 2, l'éditeur Amata Games et le développeur Outer Brain annonce un portage sur le casque de Sony.

Organ Quarter nous plonge dans une ville cauchemardesque fortement inspirée de Silent Hill, avec des énigmes à résoudre, des monstres à affronter et des ressources en faible quantité. Cette version PSVR 2 bénéficiera de langues additionnelles, dont le français, et de fonctionnalités propres au casque de Sony, comme les vibrations HMD, pour une meilleure immersion.

Organ Quarter arrivera dans le courant du printemps 2023 sur PlayStation VR 2, d'ici là, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

