Silver Rain Games : le doubleur de Bayek dans Assassin's Creed Origins ouvre son propre studio

Généralement, quand nous apprenons l'ouverture d'un nouveau studio de création de jeux vidéo, l'annonce est faite par des développeurs chevronnés qui veulent tenter l'aventure de leur côté. Mais avec Silver Rain Games, le topo est un peu différent.

L'entreprise vient en effet d'être fondée à Londres par le Britannique Abubakar Salim. Si ce nom ne vous dit rien, vous êtes peut-être plus familiers avec sa voix : il est en effet le comédien de doublage derrière Bayek, le héros d'Assassin's Creed Origins, rôle pour lequel il a d'ailleurs obtenu un BAFTA. L'acteur n'est même pas forcément une référence dans le milieu, car il n'a à sa voxographie que ce personnage, Rokhan dans World of Warcraft: Battle for Azeroth et le guide de The Bradwell Conspiracy, et a sinon bâti sa jeune carrière autour de seconds rôles pour la télévision.

Il est visiblement déjà tombé amoureux du milieu, et s'est associé à Mel Philips, ancienne Games Programme Manager pour les BAFTA Games Awards justement, pour monter Silver Rain Games.

Silver Rain Games est un studio de développement de jeux indépendant avec l'intention d'accueillir de nouveaux publics dans l'industrie des jeux vidéo. Nous apprécions la flexibilité et visons à créer un espace sûr pour que notre équipe explore et trouve son rôle dans l'industrie du jeu d'aujourd'hui.

Il est rare de voir apparaître un nouveau studio avec des novices à sa tête, et il sera donc intéressant de voir ce qu'arrivera à faire cette équipe avec le temps. Tout reste cependant à faire, car le projet Silver Rain Games n'en est qu'à ses balbutiements.