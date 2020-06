Skully : 10 minutes de gameplay et des images pour le jeu de plateforme avec un crâne

Modus Games et Finish Line Games ont dévoilé en mai dernier Skully, un jeu qui mélangera l'aventure, la plateforme et la réflexion tout en suivant un petit crâne ramené à la vie par une divinité locale. Le titre est attendu cet été sur ordinateurs et consoles de salon, mais voici déjà 10 minutes de gameplay :

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, Skully est un jeu de plateforme assez classique, avec un chemin tout tracé et des objets à collecter, mais le petit crâne est capable de plonger dans d'étranges substances afin de se transformer, ici en un géant de pierre pouvant effectuer des attaques puissantes et accéder à de nouvelles zones. Et surtout, le jeu ne manque pas d'humour.

La date de sortie de Skully est fixée au 4 août 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.