Sleight of Hand : un jeu d'infiltration avec des cartes magiques dévoilé en vidéo

Lors du Xbox Partner Preview, le développeur indépendant RiffRaff Games a dévoilé Sleight of Hand, un curieux jeu d'infiltration à la troisième personne qui basera son gameplay sur un système de cartes magiques. Un étonnant mélange des genres dont voici la première bande-annonce :

Sleight of Hand est encore assez mystérieux, il nous plongera dans un univers de film noir hard boiled, auprès d'une héroïne devant infiltrer une ancienne assemblée de sorcières. Pour cela, elle sera aidée d'un deck de cartes magiques lui permettant d'espionner les alentours, de placer des pièges, d'aveugler les ennemis ou encore d'interagir à distance avec l'environnement. Le choix des cartes influera évidemment sur le gameplay, il sera même possible d'opter pour une approche un peu plus musclée.

Sleight of Hand est attendu à une date encore inconnue sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, l'abonnement Ultimate est disponible à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.