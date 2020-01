SOLDES chez Ubisoft : plusieurs jeux et DLC en promotion pour le Nouvel An lunaire

Comme de nombreuses plateformes, l'Ubisoft Store célèbre le Nouvel An chinois avec des réductions sur plusieurs jeux et contenus additionnels pendant quelques jours.

Nous retrouvons par exemple Ghost Recon Breakpoint à 24 € sur PC, The Division 2 à 22,79 € sur PS4 et Xbox One ou 12 € sur PC, Rainbow Six Siege à 8 € sur PC, Assassin's Creed Odyssey à 24,79 € sur Xbox One, Far Cry 5 à 20,09 € sur PS4 ou encore Assassin's Creed Origins à 20,09 € sur Xbox One. Ubisoft organise également des ventes flash chaque jour, c'est en ce moment la franchise ANNO qui est en promotion.

Enfin, l'Ubisoft Store casse les prix de plusieurs produits dérivés de ses licences, comme la statuette légendaire d'Alexios (Assassin's Creed Odyssey) à 359,99 € (au lieu de 449,99 €), des figurines Six Collection à 16,99 €, des jouets Starlink à -25 % ou encore la statuette L'assassin de la Nouvelle Orléans (Assassin's Creed Libération) à 59,99 € au lieu de 99,99 €. Tout cela est à retrouver sur la boutique en ligne d'Ubisoft jusqu'au 31 janvier prochain.