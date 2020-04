SOLDES de l'Epic Games Store : jusqu'à -75 % de réductions sur une centaine de jeux pour le printemps

Le confinement devrait durer, alors c'est le moment ou jamais de craquer pour de nouveaux jeux, si vous n'en avez pas déjà une palanquée à finir dans votre ludothèque. Epic Games a le bon plan pour nous, avec une bonne centaine de jeux en promotions à l'occasion des Soldes du Printemps.

Metro Exodus à 19,99 €, Rainbow Six Siege à 7,99 €, Steep à 7,49 €, Assassin's Creed Rogue à 6,49 €, Alan Wake à 3,74 €, Far Cry Primal à 5,99 €... Les offres intéressantes ne manquent pas, surtout sur les titres anciens. Mais si vous êtes plus intéressés par Borderlands 3, Red Dead Redemption 2 et autre Control, ils bénéficient également de réductions sympathiques, à découvrir directement sur l'Epic Games Store.

Il est rappelé que les bons d'achat récupérés lors des Soldes des Fêtes de fin d'Année 2019 sont valables jusqu'au 1er mai sur tout achat supérieur à 14,99 €, alors pensez à les utiliser s'il vous en reste.



