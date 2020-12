SOLDES du PlayStation Store : plus de 1 600 jeux PS4 et PS5 à jusqu'à -90 % avec les Super Promo de janvier !

Les promotions de Noël du PlayStation Store vont toucher à leur fin demain, alors n'oubliez pas d'en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Sony Interactive Entertainment ne va cependant pas nous laisser sur le carreau pour le reste des fêtes de fin d'année, et vient de lancer officiellement ses Super Promo de janvier. Bon, oui, nous ne sommes qu'en décembre, mais elles vont durer jusqu'au 20 du mois prochain, avec un renouvellement des offres le 9 janvier.

Vous voulez un Assassin's Creed Valhalla sur PS4 et PS5 pour 48,99 € ? The Witcher 3: Wild Hunt à 8,99 € ? Final Fantasy VII Remake à 34,99 € ? Fallout 4 à 5,99 € ? Ou encore Persona 5 Royal à 29,99 € ? Il y a en tout plus de 1 600 références à prix cassé durant les prochaines semaines, alors n'hésitez pas à consulter l'ensemble des offres directement sur le PlayStation Store pour trouver la perle rare.

Achat d'une carte PSN