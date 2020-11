SOLDES du PlayStation Store : les offres de Noël déjà disponibles !

Prenant fin le 1er décembre prochain, les promotions de Sony dédiées au Black Friday par l'intermédiaire du PlayStation Store sont prêtes à passer la main. Nous découvrons ce matin que le constructeur ne chôme pas et vient de lancer ses offres dédiées aux fêtes de Noël. Ces dernières, valables jusqu'au 23 décembre prochain, concernent plus de 200 jeux et permettent ainsi aux joueurs de pouvoir rattraper certains titres qu'ils n'avaient pas pu acheter faute de moyen à une certaine époque.

À titre d'exemple, nous pouvons profiter de jeux plus ou moins récents tels que WWE 2K Battlegrounds Édition Digitale Deluxe a 27,49 €, l'Édition Ultime de Red Dead Redemption 2 pour 34,99 €. Ses offres seront disponibles dans le courant de la journée sur le PlayStation Store de vos consoles, mais peuvent également être acquises via la nouvelle version du magasin en ligne de Sony disponible sur nos ordinateurs.

Pour rappel, il ne reste que quelques jours pour profiter d'une remise sur le prix de l'abonnement annuel au PlayStation Plus et vous mettre à l'abri en profitant du prix de 44,99 €. Nous vous rappelons que les abonnements sont cumulables et que vous pouvez donc commander plus d'une carte afin de vous protéger d'une éventuelle future hausse de prix.