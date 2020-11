SOLDES du PlayStation Store : abonnement PS+, jeux PS5 et près de 400 produits en promo pour le Black Friday !

Officiellement, le Black Friday, fête commerciale post-Thanksgiving importée en Europe depuis quelques années par les revendeurs en ligne, se tiendra le 27 novembre prochain. Enfin, en France, un frein a été mis par l'État auprès des plus grandes enseignes, afin d'éviter des ventes déséquilibrées des boutiques les plus connues par rapport aux petits commerçants en cette période de confinement.



Cela n'empêchera pas certains de proposer des réductions spéciales Black Friday, qu'ils auraient de toute manière organisées d'une manière ou d'une autre. Le PlayStation Store a en effet choisi cette bannière pour sa nouvelle vague de promotions, valables jusqu'au 1er décembre 2020. Et il y a du lourd, avec des abonnements annuels au PlayStation Now ou au PlayStation Plus pour 44,99 €, Marvel's Spider-Man : Édition Game of the Year à 29,99 €, GTA V : Édition Premium Online à 14,69 €, God of War ou Uncharted 4: A Thief's End à 9,99 €, Control Ultimate Edition à 19,99 €, et bien d'autres encore.



Toutes les offres sont visiblement directement sur vos consoles ou le site officiel. À noter qu'il y a à cette occasion de premières initiatives autour de la PS5, avec une section dédiée aux jeux cross-gen : vous pouvez par exemple récupérer FIFA 21 : Édition Beckham pour 38,49 € sur PS4 et PS5 !

Achat d'une carte PSN