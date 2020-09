SONDAGE PS5 : qu'avez-vous pensé de la présentation de Sony ?

La présentation de Sony s'attardant sur la PS5 a pris fin il y a peu. Du Final Fantasy XVI, la confirmation d'une suite à God of War, un nouveau service intitulé PlayStation Plus Collection, une date et des prix pour les consoles... Les annonces furent nombreuses, mais si vous n'avez pas tout suivi, nous vous invitons à jeter un œil sur notre bilan.

Nous lançons un petit sondage afin de savoir ce que vous avez pensé de ces quelques minutes. Avez-vous été emballés ? Avez-vous trouvé ce direct très moyen ? Pas de quoi s'exciter ? En plus de participer en cliquant sur le bouton ci-dessous, nous vous invitons à réagir dans les commentaires de cet article.

Pour rappel, la PS5 verra le jour le 19 novembre prochain. Nous décortiquerons vos réponses dans les jours qui viennent, en attendant, à vos claviers !

