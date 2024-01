Sony : massacre en vue pour le film Gravity Rush et retour d'une licence appréciée dans une vidéo pour le CES 2024

Cette nuit, Sony tenait sa conférence annuelle depuis le Consumer Electronics Show. Bon, les annonces effectuées par Kenichiro Yoshida à ce CES 2024 n'ont rien eu de bien excitantes pour les fans de PlayStation. Enfin, sauf si vous aimez les gros chiffres, puisque 123 millions d'utilisateurs ont été actifs en décembre 2023, ou que vous êtes fan d'automobile, car la voiture Afeela développée avec Honda peut être contrôlée par une DualSense... Bon, ce n'est qu'une démonstration technologique, mais compte tenu de l'affaire du sous-marin de l'année dernière, il y a de quoi se moquer et de trouver ça totalement inutile. Cela a au moins de quoi rappeler des souvenirs aux fans de Men in Black 2. Du côté du 7e art, le long-métrage Zelda qui sera produit par Sony Pictures Entertainment devrait être « une incroyable histoire d'aventure et de découverte », tandis que l'écriture des séries God of War (Amazon Prime) et Horizon: Zero Dawn (Netflix) est en cours. Bref, rien de concret pour le moment. En revanche, une vidéo bien plus intéressante a été diffusée :

Sony a ainsi présenté Torchlight, décrit comme un « espace de visualisation révolutionnaire » associant les technologies de la firme et d'Epic Games via l'Unreal Engine afin de créer des scènes numériques avant un tournage pour permettre aux cinéastes de visualiser leurs idées en fusionnant le tournage sur un plateau avec de la performance capture à un environnement virtuel. C'est impressionnant et c'est dans ce cadre qu'ont été montrés quelques aperçus de la création du long-métrage Gravity Rush.

Compte tenu de ce qui a été dit juste avant dans la vidéo, il faut sans doute voir cela comme un prototype, de simples idées transposées dans cet espace, du moins nous l'espérons, car la déception est déjà immense auprès des fans. En effet, le personnage à priori censé être l'héroïne Kat ne ressemble à rien, notamment au niveau de sa tenue, alors même qu'il s'agit d'effets numériques puisque nous voyons ensuite comment cette scène de saut dans le vide a été réalisée avec la motion capture. Sony aurait clairement dû ne rien montrer, surtout en ne donnant aucune explication.

Enfin, c'est la licence Patapon qui a fait une brève apparition, sans que nous sachions exactement ce qui se cache derrière « IP development gaming / anime ». Après quelques secondes montrant l'affrontement face au Manboth de Patapon 2 en mode Fever, c'est une courte séquence dans un style artistique totalement différent qui a dépeint ce même combat. Le passage juste après avec commentaire d'Alex Locasale parlant de terrain d'essai pour les outils du département R&D de Sony n'aide pas à savoir de quoi il s'agit. Qu'un jeu, une série ou un film d'animation soient dans les cartons, il est en tout cas certain que Patapon n'est pas oublié, même si Hiroyuki Kotani est presque passé à autre chose avec Ratatan.

Si vous souhaitez découvrir les jeux Gravity Rush ou Patapon, vous pouvez aller faire un tour du côté du PlayStation Store. Des cartes PSN sont en vente sur Amazon si besoin.