Sony : le point sur les ventes de PS5, PS4 et les abonnements PlayStation Plus

Comme la plupart des studios, Sony partage cette semaine son bilan financier trimestriel et fait le point sur la distribution de ses consoles. Le constructeur japonais avait annoncé il y a quelques jours seulement avoir vendu 10 millions de PlayStation 5, faisant d'elle la console PlayStation qui se vend le plus rapidement.

Aujourd'hui donc, Sony annonce avoir distribué 10,1 millions de PS5 en date du 30 juin, et 116,5 millions de PS4. Dans le courant du dernier trimestre, ce sont donc 2,3 millions de PS5 et 500 000 PS4 qui ont été envoyées aux revendeurs. Cela permet de voir la faible différence entre les consoles distribuées (10,1 millions au 30 juin) et celles vendues (10 millions au 18 juillet), il faut dire que la PlayStation 5 ne reste pas longtemps dans les rayons des magasins.

Sony dévoile par ailleurs qu'il compte 46,3 millions d'abonnés au PlayStation Plus et 104 millions d'utilisateurs actifs chaque mois sur le PlayStation Network. Pour rappel, l'offre d'abonnement permet de jouer en ligne et de récupérer des jeux sympathiques, le programme du mois d'août 2021 est à retrouver ici. Tout semble bien aller pour Sony, attendons maintenant davantage de jeux exclusifs sur PS5 pour se réjouir du succès sur le moyen terme. Vous pouvez retrouver des jeux et accessoires PS5 sur Amazon.