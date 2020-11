SoulCalibur VI : Bandai Namco tease l'ultime combattant du Season Pass 2

シーズンパス2の最後を飾る追加キャラクターを、現在鋭意制作中! 今後の発表を楽しみにお待ちください!



We're currently working diligently on the next character to end Season Pass 2! Stay tuned for more announcements in the future!#ソウルキャリバー #SOULCALIBUR pic.twitter.com/4RbSrVp1xT