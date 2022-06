Soulstice : une date de sortie ferme et une démo gratuite en approche pour l'Action-RPG dark fantasy

Malgré son titre, Soulstice ne sera pas vraiment un Souls-like, mais plutôt un Action-RPG au concept de base original. Il nous fera incarner les deux sœurs Briar et Lute, réincarnées dans une unique chimère, dont il faudra apprendre la maîtrise de l'arme blanche et les « capacités de contrôle de zone » pour se défaire des vils Wraiths.

L'éditeur Modus Games a profité de la scène du dernier PC Gaming Show pour dévoiler une bande-annonce, mais aussi pour lâcher une date de sortie. Nous avons rendez-vous avec Soulstice ce 20 septembre 2022 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Pour les impatients, une démo gratuite sera publiée en août sur Steam, histoire de nous permettre de nous forger un avis sur l'expérience.

Développé par le studio italien Reply Game Studios, Soulstice invite les joueurs à découvrir le sombre secret des chimères, guerriers hybrides nées de deux âmes. Doublées par Stefanie Joosten (Metal Gear Solid V), Briar et Lute sont des sœurs qui ont été réincarnées en chimère. Elles sont les seules à pouvoir s'opposer aux Wraiths, des êtres vils et voraces venus de l'autre côté du Veil. C’est en maîtrisant les capacités des deux personnages que les joueurs pourront libérer tous leurs potentiels en tant que chimère et mettre fin à l'invasion avant qu'il ne soit trop tard.

L'univers saisissant de Soulstice, inspiré de la fantasy, transportera les joueurs dans des lieux aussi beaux que dangereux. Grâce à un système de combat diversifié, basé sur les combos et soutenu par une multitude d'armes et d'options de personnalisation, Briar et Lute disposeront d’une infinité de manières élégantes et créatives d’abattre leurs ennemis tout au long de leurs explorations. Cependant, alors que le duo se bat pour atteindre la faille dans le ciel au-dessus d'Ilden, leurs défis deviendront plus grands et les environnements plus hostiles et tordus.