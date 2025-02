Splitgate 2 : une alpha ouverte datée pour le FPS avec des portails

1047 Games lancera cette année Splitgate 2, suite de son jeu de tir à la première personne multijoueur avec des portails. Le titre free-to-play s'était déjà montré récemment à l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2024, mais il est de retour avec une nouvelle bande-annonce diffusée lors du PlayStation State of Play :

Les développeurs annoncent que Splitgate 2 aura droit à une alpha ouverte du 27 février au 2 mars prochain sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les participants pourront découvrir des matches à 24 joueurs, dont du Match en équipe 8v8v8, de la Domination, du Point chaud, du Match à mort en équipe et du Hotzone, mais aussi les modes Splitball (du Capture de Drapeau à la sauce Oddball de Halo) et Firecracker (du Recherche & Destruction). Tout cela prendra place sur les cartes Glacier (8v8v8), Bypass (4v4) et Eden (4v4), les joueurs auront à leur disposition 24 armes de base et neuf pièces d'équipement.

