SPOILERS Until Dawn : une nouvelle fin fuite avec un gros changement pour la licence

Si vous n'avez jamais joué à Until Dawn ou si vous voulez garder la surprise totale pour profiter au mieux de la version remastérisée qui sort demain, nous vous conseillons de ne pas aller plus loin dans la lecture de cet article. Pour les autres, eh bien sachez que la fin d'Until Dawn (2024) vient de leaker sur la Toile et est différente de celle du jeu original.

Dans Until Dawn (2015), le personnage de Joshua (incarné par Rami Malek) n'a aucune fin heureuse. Si le joueur arrive à le sauver au fil de la partie, il termine quand même transformé en Wendigo dans les mines, s'adonnant au cannibalisme. Mais la fin d'Until Dawn (2024) est quelque peu différente, comme l'a dévoilé un internaute de Reddit. Après les séquences où les survivants racontent leur récit à la police, nous avons droit à une première scène post-générique avec Joshua isolé dans les mines, mais tout à fait humain, simplement blessé. La voix du Dr Hill (Peter Stormare) parle de rédemption, laissant penser que Josh finira par s'en sortir.

Une seconde scène nous montre Sam (Hayden Panettiere) chez elle, plusieurs années après le drame du chalet. Son réveil sonne à 6h du matin et nous découvrons sur sa table de nuit des cachets et un livre intitulé Creature Myths of the Great Plains, la jeune femme semble souffrir de stress post-traumatique et voit même son avant-bras blessé et ensanglanté. Une voix inconnue l'appelle même par son prénom, difficile de savoir s'il s'agit d'un cauchemar, d'une hallucination ou de la réalité. En tout cas, cette fin est beaucoup plus ouverte que l'originale et laisse penser qu'une suite pourrait voir le jour.

Pour l'instant, il ne s'agit que de spéculation, mais si Until Dawn (2024) se vend bien, cela pourrait permettre à Sony, Supermassive Games et Ballistic Moon à développer une suite. En attendant, eh bien vous pouvez retrouver le jeu à 69,99 € sur Amazon et un film est en cours de production.