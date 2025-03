Until Dawn : déjà l'ultime mauvaise nouvelle pour le développeur du remake ?

Fondé en 2020 par des vétérans de l'industrie, Ballistic Moon a sorti l'année dernière son premier jeu, Until Dawn Remake, à destination des PC et PlayStation 5. Un titre boudé par les joueurs sur ordinateurs et qui n'a sans doute pas beaucoup plus passionné ceux sur consoles, Sony ne s'est pas exprimé sur les ventes. Avant même le lancement, le studio licenciait du personnel, mais c'est fois, c'est sans doute déjà la fin.

Selon les informations obtenues par Insider Gaming, Ballistic Moon aurait fermé ses portes. Tous les employés en charge du développement, du marketing et des relations publiques seraient partis et il ne resterait que les fondateurs (Duncan Kershaw, Neil McEwan et Chris Lamb) et quelques employés. Une source déclare qu'il n'y a plus personne pour patcher Until Dawn Remake :

Les gens partagent les bugs qu'ils ont trouvés dans le jeu pour informer l'équipe, mais il n'y a plus personne qui travaille sur le support des correctifs pour le jeu. Le studio a effectivement fermé maintenant.

Malgré les efforts des directeurs pour trouver des financements en proposant des projets, Ballistic Moon serait donc déjà de l'histoire ancienne. Le développeur a bien tenté de discuter avec Sony pour financer des mises à jour, sans succès. Si les anciens employés décrivent des conditions de travail agréables, ils critiquent cependant les heures supplémentaires impayées équivalent à plusieurs semaines, ainsi que l'annonce d'une première vague de licenciements en septembre dernier après ces heures supplémentaires. « Belle récompense pour notre travail acharné » ironise un ancien membre du studio.

Si les directeurs restent encore chez Ballistic Moon, c'est sans doute en espérant un rachat ou un soutien financier de dernière minute, qui leur éviterait la fermeture définitive. Sollicités par Insider Gaming, Sony et Ballistic Moon n'ont fait aucun commentaire sur ces licenciements et cette probable fermeture.

