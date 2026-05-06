Star Wars Galactic Racer file vers une sortie en octobre trois éditions annoncées

La licence Star Wars va remettre les gaz dans un genre qu’elle avait largement laissé de côté depuis plusieurs années. Star Wars Galactic Racer est désormais attendu pour le 6 octobre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, via Steam et l’Epic Games Store. Développé par Fuse Games et édité par Secret Mode, ce nouveau jeu de course entend renouer avec une partie très appréciée de l’imaginaire de la saga, celle des bolides lancés à pleine allure dans des environnements hostiles.

L’annonce confirme aussi l’ouverture des précommandes, avec trois éditions prévues au lancement. L’édition Standard sera proposée à 59,99 €, tandis que l’édition Deluxe montera à 79,99 €. Elle regroupe le jeu, un artbook numérique, trois véhicules exclusifs, trois événements arcade supplémentaires, un pack de livrées et un pack de bannières pour les modes multijoueur. Une édition Collector sera également disponible au prix de 159,99 €, avec un modèle physique du landspeeder Kor Sarun Darc X, une bannière de champion, deux patchs de pilote, un artbook physique, un boîtier steelbook et les contenus numériques de l’édition Deluxe. À noter que les éditions Standard et Deluxe physiques sont annoncées sur PS5 et Xbox Series X|S, mais pas sur PC. L’éditeur ne précise pas encore si ces versions contiendront un disque ou un code de téléchargement.

Au-delà de ses aspects commerciaux, le titre propose une immersion narrative inédite dans l’univers Star Wars. Star Wars Galactic Racer se déroule après la chute de l’Empire, à une époque où la Nouvelle République tente de reconstruire la galaxie. Dans ce contexte instable, les courses illégales deviennent un spectacle, un business et un terrain d’affrontement pour différents syndicats. Le joueur incarnera Shade, un pilote solitaire lancé dans la Galactic League, un circuit clandestin né dans la Bordure Extérieure.

Le gameplay mise sur l’agressivité, permettant de percuter, pousser et éliminer les rivaux en pleine course. Les circuits devraient varier les situations, tandis que les véhicules seront répartis en plusieurs catégories de repulsorcrafts, avec des comportements distincts selon les modèles. Landspeeders, speeder bikes et skim speeders offriront ainsi des styles de pilotage différents, tout en laissant une place importante aux réglages et à la construction de son propre bolide.

La dimension solo prendra la forme d’une campagne scénarisée, avec des alliances mouvantes, des rivalités et une montée progressive dans les rangs de la Galactic League. Le multijoueur sera aussi présent, avec des affrontements compétitifs centrés sur la réputation et la maîtrise du pilotage. Secret Mode annonce une capacité de 1 à 12 joueurs, ce qui laisse entendre des courses suffisamment ouvertes pour accueillir un vrai peloton en ligne.

Les précommandes donneront accès à une livrée bonus utilisable sur plusieurs types de véhicules, avec une couleur différente selon la plateforme choisie, ainsi qu’un fond de bannière destiné aux modes multijoueur. Un détail cosmétique, mais révélateur d’un jeu qui semble vouloir miser autant sur la compétition que sur l’identité visuelle des pilotes. Les contenus de l’édition Deluxe pourront également être obtenus via une mise à niveau disponible au lancement.

Pour le moment, aucune version Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 n’a été annoncée. Les plateformes officiellement confirmées restent PS5, Xbox Series X|S et PC. Ce point pourra naturellement évoluer d’ici la sortie, mais l’absence de la console de Nintendo mérite d’être relevée, surtout pour une licence aussi populaire auprès d’un large public.

Reste maintenant à voir si Star Wars Galactic Racer parviendra à trouver le bon équilibre entre nostalgie et proposition moderne. La saga possède un vrai passif dans le domaine de la course, mais l’attente sera forcément élevée chez les joueurs qui gardent un souvenir précis des anciens épisodes. Avec sa sortie fixée au 6 octobre 2026, le titre aura encore quelques mois pour préciser ses modes, son contenu et la place exacte accordée aux courses les plus emblématiques de l’univers Star Wars.