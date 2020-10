Star Wars: Squadrons, Baby Yoda et du contenu The Mandalorian gratuit avec une mise à jour spéciale

Motive Studios n'a cessé de nous le répéter lors de la promotion de Star Wars Squadrons : il ne s'agit pas d'un jeu en live service. Comprenez par là que le titre n'aura pas de contenu saisonnier gratuit ou payant, ni spécialement de suivi de la part des développeurs côté nouveautés. Cela n'a pas empêché l'équipe de s'associer avec Lucasfilm pour une « mise à jour de contenu surprise » annoncée dans le cadre des Mando Mondays, qui proposera justement des éléments de personnalisation inspirés de la première saison de The Mandalorian.

Suite à ce patch qui sortira le 28 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, vous pourrez débloquer huit nouveaux objets cosmétiques gratuits dont un hologramme, un autocollant, une décoration de tableau de bord ou une décoration suspendue. Et, oui, la décoration de tableau de bord pour votre cockpit comprend une figurine bobblehead de la Créature Mystérieuse, aka Baby Yoda ! Vu la popularité du personnage, elle risque de faire fureur.

À priori, Star Wars Squadrons ne devrait pas avoir droit à d'autres DLC du genre à l'avenir, alors ne vous y habituez pas trop. Il est disponible à partir de 36,99 € sur Amazon.fr.

