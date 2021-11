Starfield : un making of dans le cosmos étoilé rempli de concept arts inédits

Il est encore trop tôt pour découvrir du gameplay de Starfield, mais Bethesda Softworks veut tout de même nous en parler à sa manière. Il a ainsi récemment dévoilé plusieurs vidéos illustrées pour nous faire découvrir davantage le monde du jeu de rôle dans un univers de science-fiction.

Cette fois, nous sommes invités à apprécier les ambitions du projet à travers la série documentaire Dans le cosmos étoilé, qui revient sur l'histoire de Bethesda Game Studios et ses perspectives d'avenir pour Starfield. Le premier épisode, À la poursuite de l'infini, nous permet d'entendre Todd Howard, Game Director, Angela Browder, Studio Director, et Matt Carofano, Art Director, qui reviennent sur leur envie de concevoir des univers magiques et mémorables aux côtés d'une équipe soudée.

Ils expliquent ici vouloir retrouver ce sentiment d'émerveillement à travers un monde de science-fiction certes plus terre-à-terre. Plusieurs concept arts inédits sont montrés, d'intérieurs de vaisseaux à des combinaisons en passant par tous les éléments qui participent à la crédibilité de l'expérience, de la nourriture aux jouets pour enfant en passant par les contes locaux. De quoi promettre une aventure riche et immersive ?

La date de sortie de Starfield est d'ores et déjà fixée au 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series X|S, et comme toutes les productions Xbox Game Studios, il sera inclus dans le Xbox Game Pass, dont la version Ultimate coûte 12,99 € par mois.

Lire aussi : Starfield : une nouvelle vidéo pour découvrir les Systèmes Coloniaux et les prémices du scénario