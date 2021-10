Starfield : une nouvelle vidéo pour découvrir les Systèmes Coloniaux et les prémices du scénario

Starfield a fait son grand retour médiatique à l'E3 2021, avec une bande-annonce teaser qui ne peut que donner envie d'en voir plus. Nous n'avons toujours pas eu droit à du gameplay, mais Bethesda Game Studios a présenté les villes d'Akila, New Atlantis et Néon dans des vidéos montrant à chaque fois un simple concept art.

Dans la même lignée, il présente aujourd'hui une séquence dédiée aux Systèmes Coloniaux, avec des animations et des illustrations. En 2310, 20 ans avant les évènements du titre, dans le recoin de la Voie lactée long de 50 années-lumière qui nous servira de terrain de jeu, un conflit a émergé. L'Union Coloniale et la Confédération Liber Astra se sont engagées dans la tristement célèbre Guerre Coloniale. En 2330, une paix fragile règne désormais et les menaces humaines restent nombreuses, des mercenaires d'Éclipse aux violents Sidériens en passant par les pirates de la Flotte Écarlate et les fanatiques religieux de la Maison Va'ruun.

C'est dans ce contexte que nous incarnerons un nouveau membre de Constellation, un organisme visant à percer les secrets de l'espace. Les bases de l'histoire sont posées, tâche désormais d'attendre de se rapprocher de la date de sortie du 11 novembre 2022, pour un lancement en exclusivité sur PC et Xbox Series X|S.