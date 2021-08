Starfield : 3 villes fascinantes révélées par des vidéos en fuite !

Le plaisir fut de taille que nous avons retrouvé Starfield à l'E3 2021 avec un teaser excitant, même si les joueurs auraient bien aimé voir du gameplay. Le titre de Bethesda Softworks était absent de la QuakeCon 2021 de la semaine passée, tout comme de la gamescom ces jours-ci, alors même que l'éditeur a bien des choses inédites sous le coude à nous montrer. La communauté a en effet trouvé trois vidéos privées sur YouTube, encore en ligne et accessibles à cette heure, dédiées à des environnements majeurs de l'univers, et à priori tirées d'un making of plus long. Une présentation à la QuakeCon a-t-elle été annulée au dernier moment ?



Toujours est-il que nous avons du grain à moudre, en découvrant d'abord la ville d'Akila, capitale la Confédération Liber Astra, une coalition libre de trois systèmes stellaires. Elle abrite une population variée qui croit en la liberté personnelle et l'individualité, qui a été murée pour empêcher les intrusions de créatures appelées ashtras, décrites comme un mélange entre un loup et un vélociraptor.



Nous avons ensuite New Atlantis, la capitale de l'Union Coloniale, la plus grande faction militaire et politique du coin. Elle est aussi un refuge pour toutes les races et ethnies, et abrite notamment un immense port spatial.

Voici enfin Néon, la « ville des plaisirs » construite par la corporation Xenofresh pour devenir à la base une immense plateforme de pêche. La découverte d'un poisson aux propriétés psychédéliques sur cette planète aquatique a vite encouragé à vendre cette nouvelle drogue baptisée Aurore plutôt que de la poiscaille, d'où le tourisme et la décadence actuelle.

Ces séquences sont autant un moyen d'apprécier le talent des concept artists au travers de ces 3 illustrations animées que de se délecter des explorations qui nous attendent dans Starfield, daté au 11 novembre 2022 sur PC, et Xbox Series X|S.