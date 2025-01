Kingdom Come: Deliverance II bien parti pour battre un record détenu par Baldur's Gate 3

C'est la dernière ligne droite pour Warhorse Studios, qui s'apprête à lancer au tout début du mois prochain Kingdom Come: Deliverance II, suite de son jeu de rôle médiéval en Bohême. Malgré ses défauts, le premier opus avait attiré de nombreux joueurs et le développeur tchèque place la barre encore plus haut avec ce second volet. Cela passe notamment par un script bien plus conséquent.

Sur les réseaux sociaux, le YouTuber ESO_Danny partage une photo de lui posant fièrement à côté du script imprimé de Kingdom Come: Deliverance premier du nom, affirmant qu'il contient 800 000 mots. Mais surtout, il dévoile que le script du second jeu contient 1,7 million de mots. Le vidéaste cite directement une présentation du studio qui date un peu, mais le chiffre n'est visiblement plus d'actualité. Le compte X/Twitter de Warhorse Studios l'a corrigé en affirmant que le script final de Kingdom Come: Deliverance II contient en fait 2,2 millions de mots. Le directeur du jeu Daniel Vávra affirme qu'à sa connaissance, « c'est le script le plus long jamais écrit pour un jeu ».

Et c'est vrai. Officiellement, le script le plus long pour un jeu vidéo est celui de Baldur's Gate 3, avec deux millions de mots, un record confirmé par le Guinness World Records. Pour le battre, Warhorse Studios devra soumettre le script de Kingdom Come: Deliverance II afin qu'il soit validé officiellement, ce qui serait un bon coup de pub pour le jeu (si tant est qu'il en ait encore besoin).

La date de sortie de Kingdom Come: Deliverance II est fixée au 4 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 53,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

