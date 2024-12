Kingdom Come: Deliverance II s'offre 43 minutes de gameplay pour bien finir l'année

Un temps espéré pour cette année, Kingdom Come: Deliverance II sortira finalement dans un peu plus de deux mois sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Le jeu de rôle et d'action de PLAION et Warhorse Studios s'est déjà bien montré cet été pendant la gamescom 2024, mais il est de retour avec une longue vidéo de gameplay :

C'est IGN qui dévoile aujourd'hui pas moins de 43 minutes de gameplay, à admirer ci-dessus. N'ayez crainte, pas de spoilers majeurs en vue, il s'agit là du début de l'aventure de Kingdom Come: Deliverance II, avec d'abord Henry et Godwin tentant de défendre un château assiégé. Après une ellipse, la suite des évènements est un peu plus calme, avec évidemment un rappel du système de combat à l'épée et des dialogues avec les PNJ qui auront des conséquences, notamment sur votre manière de jouer.

La date de sortie de Kingdom Come: Deliverance II est fixée au 11 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander en Gold Edition à partir de 71,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.