Steam : la DualSense officiellement reconnue, plus de la moitié des joueurs utilisent une manette

Alors que de nombreux joueurs sur ordinateurs scandent sur la Toile que jouer à la souris et au clavier est bien plus pratique qu'à la manette, Valve dévoile quelques chiffres intéressants concernant les pratiques des joueurs justement, qui peuvent désormais utiliser la manette DualSense de la PS5 sur Steam.

Eh oui, la manette de Sony est officiellement reconnue dans l'API Steam Input, Valve précise que « les LED, le pad directionnel, le moteur de vibrations et le gyroscope sont entièrement pris en charge et peuvent être configurés dans des jeux tels que Death Stranding, No Man's Sky, Horizon Zero Dawn et bien d'autres ». L'occasion pour Valve de rappeler que plus de 200 périphériques sont compatibles sur Steam, avec des manettes, volants, tapis de danse et autres sticks d'arcade, mais la plateforme de jeux sur PC dévoile que de plus en plus de joueurs utilisent une manette :

Au cours des deux dernières années, la moyenne quotidienne de personnes qui jouent avec un contrôleur sur Steam a plus que doublé. Des millions de personnes profitent chaque jour d'un catalogue grandissant de titres compatibles avec les contrôleurs. Dans ces jeux, le pourcentage de personnes qui utilisent un contrôleur peut facilement atteindre les 60 %, voire plus. Certains types de jeux, comme les jeux de skateboard, dépassent même les 90 %. Cette tendance est d'autant plus accentuée pour les manettes PlayStation : il y a deux ans, les sessions de jeu avec une manette PlayStation représentaient 10,9 % des sessions de jeu sur Steam, contre 21,6 % aujourd'hui.

Eh oui, à part dans quelques titres au genre bien précis (FPS, MOBA, MMORPG), l'utilisation d'une manette est bien plus adaptée, et les joueurs sur ordinateurs ne se privent pas pour brancher des contrôleurs sur PC. La DualSense est pour rappel vendue 69,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de la DualSense : la manette de la PS5 est... incroyable