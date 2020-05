Half-Life: Alyx, les mods et l'éditeur de niveaux officiellement disponibles via Steam Workshop

En fin de semaine dernière, Valve a déployé une mise à jour 1.3 pour Half-Life: Alyx. Elle apporte quelques nouveautés techniques intéressantes, comme le support de Linux et Vulkan, ou encore des correctifs en tout genre.



Mais le plus gros, c'est que Half-Life: Alyx est désormais compatible Steam Workshop, et donne accès à une série d'outils d'édition pour créer ses propres niveaux, objets interactifs et expériences. Le modding officiel est encore en bêta, mais permet déjà de jouer sur les décors, les animations, les particules ou même les cinématiques pour laisser libre cours à son imagination.

Les joueurs n'avaient pas attendu le signal de Steam pour se mettre aux mods, mais cette suite d'outils couplée à une page dédiée pour partager ses créations devrait permettre à la communauté d'exploser. Le détail complet de la mise à jour 1.3 est disponible ci-dessous.

Sortie du Workshop et des outils d'édition en version bêta

Les outils d'édition de niveaux pour Half-Life: Alyx sont désormais disponibles pour l'ensemble de la communauté ! Élaborez de nouveaux niveaux, modèles, textures et animations pour Half-Life: Alyx. Le Workshop Steam vous permet également de découvrir l'ensemble des créations mises en ligne par la communauté et de jouer avec.

Vous aimeriez avoir votre mode bac à sable pour jouer avec la physique en VR ? Créer une immense machine de Rube Goldberg ? Mettre au point un nouveau combat mettant en scène une dizaine de soldats du Cartel en même temps ? Élaborer le plus long minijeu du monde pour l'outil multifonction ? Et imaginer un tout nouveau quartier de Cité 17, ça vous intéresserait ? Découvrez par vous-même ces outils et libérez votre imagination ! Si vous désirez uniquement jouer aux réalisations mises en ligne par la communauté, parcourez la page du Workshop Steam pour Half-Life: Alyx afin de découvrir les plus populaires ou les plus récentes de ces créations.

Il s'agit de la première version bêta pour la série des outils du Worshop pour Alyx, et nous avons l'intention de la compléter et de l'améliorer au cours des prochaines semaines. Des mises à jour ou de nouvelles versions des outils suivants accompagnent également cette sortie :

la toute dernière version de Hammer, l'éditeur de niveaux de Source 2 ;

Material Editor, l'éditeur de matériaux pour créer et adapter les matériaux dans Source 2 ;

ModelDoc, un outil pour voir, éditer et compiler des modèles avec des animations, des collisions et d'autres attributs de gameplay ;

AnimGraph, notre outil d'animation pour créer des configurations complexes pour vos animations, avec des fondus (blends) et des transitions ;

Particle Editor, un éditeur pour créer de nouveaux effets de particules ;

Subrect Editor, pour créer des éléments de texture intelligents, les « hotspots » ;

Source Filmmaker, l'outil de rendu des cinématiques et d'animation de Source 2.

Outre ces outils, la mise à jour offre quelques exemples de cartes. Nous les avons inclus pour montrer et expliquer comment nous avons créé les rencontres avec les ennemis dans le jeu. C'est aussi l'occasion pour nous de montrer certaines fonctionnalités nouvelles du pipeline des graphismes de niveaux dans Half-Life: Alyx, notamment les maillages (meshs) des sols, les câbles statiques et dynamiques et le « hotspotting » de textures. La totalité des cartes de Half-Life: Alyx est également incluse en tant que source éditable pour référence. L'ensemble comprend notamment une importante collection d'objets interactifs et préfabriqués. Lors d'une prochaine mise à jour, nous vous présenterons d'autres fonctionnalités, ainsi que des outils et exemples supplémentaires.

Nous avons également commencé à rédiger une documentation sur les outils du Workshop de Half-Life: Alyx. Si vous souhaitez vous lancer dans votre première extension, c'est par là qu'il faut commencer. Cette suite de développement sort en version bêta, et la documentation est encore en grande partie en cours de rédaction. N'hésitez pas, cependant, à vous jeter à l'eau et à vous former en explorant ces outils par vous-même. Nous avons hâte de découvrir ce que vous allez créer !

Linux et Vulkan

La mise à jour du Workshop de Half Life: Alyx apporte une version native du jeu sur Linux utilisant l'API de rendu Vulkan. Elle propose également la prise en charge facultative de l'utilisation de Vulkan sur Windows.

Selon votre système, vous constaterez peut-être de meilleures performances si vous utilisez Vulkan, surtout si votre système est proche des spécifications minimales. Pour essayer Vulkan sous Windows, ouvrez le menu principal de Half-Life: Alyx et sélectionnez Options > Performances > Avancé (icône d'engrenage) > API de rendu. (Vous devrez redémarrer le jeu pour que le changement d'API de rendu s'applique.)

Sous Linux, nous vous conseillons d'utiliser un processeur graphique AMD avec un pilote Mesa RADV pour de meilleurs résultats.

Toujours sous Linux, si vous aviez installé le jeu avec Proton, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour télécharger correctement la mise à jour :

Rendez-vous dans les propriétés de Half-Life: Alyx en effectuant un clic droit sur le jeu dans votre bibliothèque Steam.

Cochez la case « Forcer l'utilisation d'un outil de compatibilité Steam Play en particulier ».

Décochez la case, et le téléchargement se terminera sans encombre.

Vue du spectateur

La vue du spectateur (l'écran qui s'affiche pour ceux qui regardent quelqu'un jouer) a également fait l'objet de mises à jour mineures. Elle prend maintenant en charge deux niveaux de zoom et peut être exécutée en mode plein écran en ajoutant « -fullscreen » dans les options de lancement depuis le client Steam. Une nouvelle option permet de déplacer l'écran spectateur directement dans la fenêtre de l'affichage VR, dans SteamVR. Ainsi, vos spectateurs peuvent voir l'écran de votre poignet aux côtés des autres overlays que vous utilisez dans SteamVR.

Corrections supplémentaires

Le problème suivant a été corrigé : les mains des joueurs pouvaient parfois trembler en jeu. Le processeur graphique pour le rendu du brouillard et le processeur pour les PNJ ont également été optimisés.