Steam fait le point sur son année 2021 avec d'énormes chiffres

Steam a été un pionnier dans la distribution de jeux vidéo sur PC, très critiqué à son lancement, mais désormais incontournable pour tous les joueurs. Mais les concurrents fleurissent (GOG.com, Epic Games Store, Ubisoft Connect, etc.), laissant imaginer une baisse de popularité de Steam. Il n'en est rien.

Valve partage aujourd'hui sa rétrospective de l'année 2021, avec de très, très gros chiffres. Steam compte ainsi 132 millions d'utilisateurs actifs mensuels, et 69 millions de joueurs quotidiens. Il a atteint un pic à 27,4 millions d'utilisateurs connectés en simultané en novembre dernier (record déjà battu en début d'année 2022). Les joueurs sont plus nombreux, ils jouent davantage (38 milliards d'heures, 21 % de plus qu'en 2020) et dépensent également plus, Valve parle d'une hausse de 27 %.

Valve se félicite également de l'arrivée de jeux et franchises jusqu'ici exclusives aux consoles de Sony et Microsoft sur PC, et surtout sur Steam, comme Days Gone et Forza Horizon 5, qui se sont très bien vendus. La réalité virtuelle continue de séduire, avec une croissance de 11 % d'utilisateurs et de 22 % des sessions de jeux. Le Meta Quest 2 est le casque le plus populaire, comme l'a déjà montré une récente analyse.

Enfin, Valve entre dans des détails concernant Steamworks, le Remote Play, sa stratégie marketing ou encore la gestion de la communauté, c'est à retrouver sur le site officiel de Steam. Et le constructeur n'oublie pas son Steam Deck, même s'il a été lancé officiellement tout récemment, en 2022 donc, il faudra donc attendre la prochaine rétrospective pour connaître son succès.