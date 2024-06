Steam lance une nouvelle manière d'enregistrer ses parties sur PC

Même si Steam ne tremble pas face à la concurrence, Valve s'efforce de faire évoluer sa plateforme de jeux vidéo sur PC. La firme de Gabe Newell vient de lancer cette semaine une nouvelle fonctionnalité, l'Enregistrement de parties, présentée comme « un nouveau système intégré de création et de partage de moments de jeu ».

Ce nouvel outil va donc permettre aux joueurs sur Steam d'enregistrer leurs parties, de revisionner des moments importants, d'en extraire des temps forts et de les partager à leurs amis. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle fonctionnalité :

ENREGISTREMENT DE PARTIES (BÊTA)

Un nouveau système intégré de création et de partage de moments de jeu

ENREGISTREZ / REVISIONNEZ / AJUSTEZ / PARTAGEZ

Vidéo à l'appui

Immortalisez de grands moments de jeu ou documentez une campagne entière : ce tout nouvel ensemble de fonctionnalités s'utilise de bien des façons.

ENREGISTREZ

N'en ratez pas une miette

Avec le mode d'enregistrement en arrière-plan, votre partie est enregistrée en continu vers le dispositif de stockage de votre choix, dans le respect des limites d'espace et de durée que vous aurez spécifiées. Un mode d'enregistrement manuel est également disponible : l'enregistrement est alors lancé puis arrêté manuellement.

Utilisez la timeline Steam et les repères temporels pour retrouver les moments clés de votre vidéo.

REVISIONNEZ

Revenez en arrière en un rien de temps

Une fonction très utile pour voir comment votre personnage est mort, ou pour vous souvenir d'un précédent dialogue avec un PNJ.

Accessible depuis l'overlay Steam pour tous les jeux.

AJUSTEZ

Trouvez et préservez les moments forts

Ne gardez que les extraits vidéos importants pour vous. Steam propose des outils simples d'utilisation qui vous permettent de retrouver les moments marquants de votre partie, et d'en faire des extraits vidéos.

Partagez et éditez vos vidéos locales depuis la nouvelle interface d'enregistrement et de capture d'écran.

PARTAGEZ

Envoyez des extraits facilement

Envoyez vos vidéos où vous le souhaitez. Partagez vos meilleurs moments en un clic avec un contact dans le chat ou publiez-les pour en faire profiter le monde entier. Vous pouvez aussi envoyer facilement des vidéos depuis votre Steam Deck vers votre PC ou votre téléphone portable.

Utilisez le nouveau menu Sauvegarder/partager pendant ou après votre partie.

Dénicher, sauvegarder, et envoyer des extraits n'a jamais été si facile

Découvrez une gamme d'outils légers mais puissants

Timeline et repères temporels

La timeline Steam apparait lorsqu'un enregistrement est en cours. Les jeux qui intègrent la timeline peuvent générer des repères temporels au fur et à mesure de votre partie. Débloquer un succès et prendre une capture d'écran créent automatiquement un repère.

Repères manuels

Déposez des repères pour signaler les passages que vous aimeriez revoir. Grâce aux repères temporels, vous pouvez rapidement créer un extrait ou annoter vos enregistrements en arrière-plan.

Repères ajoutés par le jeu

En plus de vous permettre d'enregistrer vos parties, les jeux qui intègrent la timeline Steam notifient automatiquement Steam en cas d'évènement marquant en jeu. Ces évènements s'affichent sur la timeline et s'accompagnent de détails personnalisés par les équipes de développement.

Indicateurs de mode de jeu

Les jeux peuvent contrôler l'affichage de la timeline afin d'indiquer l'état actuel de la partie. Chaque jeu peut utiliser ces options en fonction de ses besoins.

Passages marquants

Utilisez les commandes de lecture pour naviguer rapidement sur le fil de la timeline. Le bouton « Passer à l'action suivante » permet également d'aller d'un passage marquant à un autre.

Sauvegardez et partagez vos extraits :

Envoyez vos vidéos où vous voulez, pendant ou après votre partie.

Sauvegardez vos moments de jeu et les informations liées à leur timeline en tant qu'extraits vidéos pour les visionner, les éditer, les partager ou les exporter ultérieurement.

Sauvegardez votre sélection actuelle sous forme de fichier MP4.

Convertissez votre enregistrement en MP4, prêt à être exporté n'importe où.

Envoyez vos extraits vers un autre appareil (par exemple, depuis votre Steam Deck vers votre ordinateur de bureau).

Envoyez un fichier MP4 via l'application mobile Steam ou un QR code.

Créez un lien Steam temporaire vers une vidéo MP4.

Envoi vers un appareil :

Envoyez vos extraits où vous voulez : d'un PC vers un téléphone, d'un Steam Deck vers un PC ou directement à un contact.

Convertissez facilement vos extraits en MP4 :

Steam conserve tous les extraits dans un format propre à la timeline Steam pour une expérience de visionnage fluide et dynamique. Si vous le souhaitez, vous pouvez exporter vos extraits au format MP4 pour les partager ou les modifier facilement en dehors de Steam.

Compatible avec Steam Deck :

L'enregistrement de parties fonctionne parfaitement avec Steam Deck.

Deux méthodes d'enregistrement :

En plus du mode traditionnel où l'enregistrement est démarré puis arrêté manuellement, un deuxième mode a été développé pour combattre le problème le plus couramment signalé… Oublier de lancer l'enregistrement.

Enregistrer en arrière-plan :

Steam commencera à enregistrer automatiquement en début de partie pour ne manquer aucun moment inattendu.

C'est à vous de définir les limites d'espace du disque dur. Quand l'espace sera plein, les parties les plus anciennes seront remplacées par les nouvelles parties enregistrées. Vous pouvez regarder, créer et sauvegarder des extraits vidéos depuis ces enregistrements.

Enregistrer manuellement :

L'enregistrement ne commencera qu'après avoir appuyé sur votre touche de raccourci. Avec ce mode, vous démarrez et arrêtez votre enregistrement manuellement. Tous les enregistrements seront automatiquement sauvegardés sous forme d'extraits.

Un accès en jeu et hors jeu

Modifiez, partagez et gérez vos vidéos à l'aide de l'interface « Enregistrements et captures d'écran », entièrement repensée pour l'occasion.

Compatible avec tous les jeux

Même vos parties de titres non Steam peuvent être enregistrées, tant que le jeu permet d'exécuter l'overlay Steam.

Conçu pour une performance optimale

La priorité est donnée au matériel d'encodage vidéo dédié de votre carte graphique AMD ou NVIDIA afin de minimiser l'utilisation d'encodage vidéo du processeur.

Utilisation de l'espace disque personnalisable

Doté de nombreux paramètres pratiques, l'enregistrement de parties sur Steam est conçu pour répondre à tous vos besoins.

Confidentialité

Enregistrez vos parties, pas votre bureau.

Sélectionnez les canaux audios à inclure. Les vidéos sont enregistrées directement sur votre disque dur, à vous de choisir ce que vous souhaitez partager.

Plus encore à venir…

Restez à l'affut des mises à jour : d'autres fonctionnalités arrivent, dont la possibilité de régler les paramètres de manière individuelle pour chaque jeu (bientôt disponible).