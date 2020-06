SteamDolls: Order of Chaos, la campagne Kickstarter démarre sur les chapeaux de roues

Le mois dernier, Top Hat Studios annonçait qu'il allait publier SteamDolls: Order of Chaos, un metroidvania à l'esprit steampunk développé par le studio franco-belge The Shady Gentlemen. Une campagne de financement participatif avait alors été annoncée, et elle vient d'être lancée cette semaine sur Kickstarter.

The Shady Gentlemen était à la recherche de 30 000 € pour développer SteamDolls: Order of Chaos, désormais attendu sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et Nintendo Switch, mais les joueurs étaient au rendez-vous, le titre a déjà récolté 48 190 € à l'heure actuelle. Il est possible de participer au financement pendant encore 25 jours, et parmi les contreparties, les joueurs peuvent obtenir une édition physique limitée avec une jaquette exclusive sur PS4 et Switch.

SteamDolls: Order of Chaos est attendu en mai 2021 sur toutes ces plateformes, même s'il faut rappeler que les projets qui voient le jour via les campagnes de financement participatif ont souvent un peu de retard.