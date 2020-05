SteamDolls: Order of Chaos, le metroidvania steampunk franco-belge s'offre une bande-annonce et un éditeur

En fin d'année dernière, le studio franco-belge The Shady Gentlemen lançait sur Steam une Concept Demo de SteamDolls: Order of Chaos, afin de montrer son projet, développé par trois personnes. Eh bien, bonne nouvelle, Top Hat Studios vient d'annoncer qu'il allait publier le titre sur ordinateurs et consoles.

SteamDolls: Order of Chaos est donc désormais attendu dans le courant de l'année 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, The Shady Gentlemen va prochainement lancer une campagne de financement participatif sur Kickstarter afin de débloquer des fonds pour développer son jeu. Aucune date ni montant n'ont été donnés, mais la page Kickstarter est déjà en ligne pour ne pas louper son lancement.

SteamDolls: Order of Chaos est présenté comme un metroidvania à l'ambiance steampunk dans un univers sombre et violent, mettant en scène The Whisper, un voleur arcaniste doublé par David Hayter (Solid Snake dans Metal Gear Solid). Les développeurs citent Castlevania, Hollow Knight, Dead Cells et Bloodborne comme sources d'inspiration, de quoi ravir les joueurs.