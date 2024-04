SteamWorld Heist II : les robots pirates quittent l'espace pour voguer en haute mer dans une suite ambitieuse

En conclusion de l'Indie World qui a été diffusé ce mercredi, c'est une belle surprise signée Image & Form Games et Thunderful Games qui a été dévoilée, une suite au jeu d'action-aventure et de stratégie au tour par tour paru en 2015 dans l'univers SteamWorld, tout simplement nommée SteamWorld Heist II. Comme le montre si bien son logo, les abordages entre vaisseaux spatiaux avec notre bande de robots vont laisser leur place à de la piraterie plus terre à terre, ou plutôt en mer pour être tout à fait juste. Mieux encore, il ne faudra pas patienter bien longtemps pour en profiter.

Il ne s'agira toutefois pas d'une exclusivité sur la console de Nintendo, puisque SteamWorld Heist II est attendu le 8 août prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC via Steam, évidemment. Cette suite proposera notamment des phases d'exploration maritime, en plus d'affrontements tactiques où il faudra toujours tenir compte du ricochet des balles.

Rien ne va plus sur les flots, une crise se profile à l'horizon. Une crise de l'eau ! Cette ressource précieuse est mystérieusement devenue mortelle. Désormais, elle ronge les membres métalliques et les cœurs mécaniques. Incarnez Captain Leeway, accompagné de son équipage hétéroclite de Steambots pour découvrir l'étrange menace qui pèse sur la Grande Mer. VISEZ - Au cœur du combat, il est essentiel d'être précis. Visez et laissez vos tirs ricocher avec une précision mortelle. Élaborez une stratégie vers la victoire à chaque coup, en exploitant votre environnement et en faisant rebondir les balles pour prendre le dessus sur vos ennemis. PLANIFIEZ - En tant que Capitaine, le destin de votre équipage est entre vos mains. Équipez-les de diverses armes, personnalisez leurs capacités et équipements et servez-vous du système de tâches complexe pour surmonter tous les défis possibles. Qu'il s'agisse de vétérans chevronnés ou de nouvelles recrues enthousiastes, votre équipage compte sur vous pour éviter les dangers de la Grande Mer. PILLEZ - Levez l'ancre et explorez l'immense océan bleu, où l'aventure, le mystère et le danger vous guettent au-delà de chaque vague déferlante... Participez à des combats navals en temps réel, faites des raids sur les bases ennemies et emparez-vous de butins précieux pour augmenter la puissance de votre équipage. Et après les combats victorieux, détendez-vous dans l'un des bars animés où vous pourrez améliorer votre équipage et ses équipements, et tisser de nouvelles alliances avec d'autres robots. Fonctionnalités Vivez l'expérience palpitante et ultra satisfaisante du gameplay avec ricochets dans des combats de Steambots au tour par tour . Planifiez vos tirs de manière stratégique pour créer la séquence de ricochets parfaite pour la joie absolue.

. Planifiez vos tirs de manière stratégique pour créer la séquence de ricochets parfaite pour la joie absolue. Partez à l' exploration d'un vaste monde avec des combats en temps réels et un éventail de défis sur la Grande Mer.

et un éventail de défis sur la Grande Mer. Plongez profondément dans un riche système de tâches et adaptez votre équipage à votre style de jeu, avec plus de 150 armes, objets utilitaires et équipements de navire parmi lesquels choisir.

parmi lesquels choisir. Imprégnez-vous d'un monde animé de personnages et d'environnements faits main, accompagné d'une bande-son et de chansons captivantes composées par nos troubadours bien-aimés, Steam Powered Giraffe. Laissez la musique et les sons imprégner votre esprit et y laisser une impression inoubliable pour les jours à venir.

De nombreux visuels de SteamWorld Heist II peuvent être appréciés en page suivante. Les différents jeux de la licence sont en vente chez Gamesplanet si vous jouez sur PC.