SteamWorld Headhunter : un nouvel épisode à la 3e personne annoncé, SteamWorld Dig 2 gratuit pour fêter ça

L'univers steampunk d'Image & Form est né avec SteamWorld Tower Defense en 2010, mais c'est bien avec les jeux d'action-aventure en 2D SteamWorld Dig que la licence a connu son envol. Elle a depuis eu droit aux spin-offs SteamWorld Heist, orienté stratégie, et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, façon jeu de cartes.

Un autre épisode plus surprenant vient d'être dévoilé lors de l'évènement Thunderful World de l'éditeur Thunderful Publishing. Il s'appelle SteamWorld Headhunter, et sera le premier volet en 3D de la saga. Cette aventure avec des éléments d'action proposera un gameplay à la troisième personne avec de la coopération et des surprises, dans un monde au style western robotique et au charme unique. Le premier teaser et les concept arts présentés ce jour ne permettent malheureusement pas d'en savoir plus, y compris concernant la date de sortie ou les plateformes d'accueil.



Pour fêter ça, le metroidvania SteamWorld Dig 2 est offert sur Steam jusqu'au 11 novembre à 17h00, alors ne tardez pas à l'ajouter à votre ludothèque.

SteamWorld Dig 2 est un jeu de plateformes et d’aventure minière inspiré par Metroidvania. Lorsqu’ une vieille ville minière est secouée par de mystérieux tremblements, une steambot solitaire et son compagnon de fortune doivent découvrir la cause de ces terribles secousses. Mine ton chemin pour découvrir et explorer des mondes magnifiques remplis de trésors, de secrets… et de pièges !

Affronte des ennemis dangereux dans chaque recoin du monde souterrain, comme des créatures obscures et les restes d’une ancienne menace électrique. Améliore ton équipement pour creuser encore plus en profondeur et relever de nouveaux défis. Utilise ton Tir-grappin pour passer des gouffres géants et ton Jetpack pour voler partout dans la mine ! Et bien entendu, découvre la vérité sur ton ami disparu…

SteamWorld Collection est sinon disponible à partir de 22,31 € sur Amazon.fr.