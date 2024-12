Steel Hunters : Wargaming se tourne vers le futur avec un free-to-play qui plaira aux amateurs de mechas !

Difficile d'être passé à côté des phénomènes World of Tanks et World of Warships de Wargaming, développeur chypriote bien implanté dans l'industrie vidéoludique depuis des décennies. Si la plupart de ses productions sont assez terre à terre dans la manière de mettre en scène des conflits, ce ne sera clairement pas le cas de son prochain jeu qui vient d'être dévoilé durant les Game Awards. Vous aimez les titres utilisant des mécaniques de Battle Royale et extraction shooter ? Les mechas vous font rêver ? Eh bien voici Steel Hunters, qui réunira tout cela au sein d'un free-to-play à destination des PC. Nous y incarnons une variété de Hunters, des héros mécanisés qu'il faudra apprendre à maîtriser au cours de parties en PvPvE. Là où se fera l'originalité au premier coup d'œil, c'est que ces Hunters ne seront pas forcément des armures bipèdes, Fenris, Ursus et Weaver s'inspirant respectivement d'un loup, d'un ours et d'une araignée.

En plus d'une bande-annonce servant à l'introduire aux yeux du grand public, un trailer de gameplay a également été mis en ligne afin de nous donner un meilleur aperçu de l'expérience. Vous trouverez également en page suivante quelques visuels. Par ailleurs, sachez qu'un playtest fermé va être organisé durant 10 jours via le Wargaming Game Center et Steam.

Les responsables de chez Wargaming ont évidemment pris la parole pour l'occasion :

C'est un moment important pour Wargaming. Nous sommes surtout connus pour créer des jeux numériques immersifs et durables pour des millions de joueurs à travers le monde. Avec Steel Hunters, nous repoussons nos limites et apportons quelque chose de complètement nouveau. Notre ambition est de créer l'une des expériences les plus exaltantes et les plus captivantes jamais vécues dans le domaine des mechas. Victor Kislyi, PDG de Wargaming Steel Hunters est le résultat d'un incroyable travail d'équipe et du dévouement de nos talentueux collaborateurs à Guilford, Prague et de nos studios à travers le monde. Au cours des trois dernières années, nous avons travaillé sans relâche pour créer un jeu qui offre un point de vue unique sur les jeux de tir mecha en combinant des éléments de différents genres en un seul et même mélange captivant. Aujourd'hui, nous sommes enfin prêts à montrer aux joueurs ce que nous avons conçu. Mike McDonald, directeur des produits

Et pour être bien complet, la description du projet est disponible ci-dessous :

Situé dans un monde futuriste, Steel Hunters relate la lutte de l'humanité pour sa survie à la suite d'un évènement catastrophique. Pour s'approprier une ressource extraterrestre rare appelée Starfall, les Hunters ont été créés. Dans leur lutte pour la domination, les corporations et les factions ont transformé les Hunters en redoutables machines de combat, utilisées dans la course à la conquête du Starfall à travers les ruines d'une Terre verdoyante, mais abandonnée. Fonctionnalités principales Une nouvelle approche du Battle Royale et du jeu d'Extraction - Le jeu combine les mécanismes des Hero Shooters, du Battle Royale et de l'Extraction. Les joueurs s'engagent dans des batailles avec un Hunter unique dans une arène PvPvE, poursuivant divers objectifs pour monter en niveau et acquérir de l'équipement, pour finalement aboutir à un affrontement final au point d'extraction.

- Le jeu combine les mécanismes des Hero Shooters, du Battle Royale et de l'Extraction. Les joueurs s'engagent dans des batailles avec un Hunter unique dans une arène PvPvE, poursuivant divers objectifs pour monter en niveau et acquérir de l'équipement, pour finalement aboutir à un affrontement final au point d'extraction. Maîtriser les différents géants mécaniques - Le plaisir de Steel Hunters réside dans l'apprentissage et la maîtrise des différents Hunters et dans l'utilisation la plus efficace possible de leurs kits de compétences et de leurs systèmes de progression.

- Le plaisir de Steel Hunters réside dans l'apprentissage et la maîtrise des différents Hunters et dans l'utilisation la plus efficace possible de leurs kits de compétences et de leurs systèmes de progression. La tactique plutôt que les réflexes - Contrairement aux jeux de tir traditionnels, il ne s'agit pas seulement de réagir rapidement, mais aussi de comprendre les forces, les faiblesses, les capacités, les temps de recharge et les synergies de votre Hunter. Les zones de jeu permettent de faire des choix tactiques judicieux et offrent des possibilités de contourner les ennemis ou de leur tendre des embuscades.

- Contrairement aux jeux de tir traditionnels, il ne s'agit pas seulement de réagir rapidement, mais aussi de comprendre les forces, les faiblesses, les capacités, les temps de recharge et les synergies de votre Hunter. Les zones de jeu permettent de faire des choix tactiques judicieux et offrent des possibilités de contourner les ennemis ou de leur tendre des embuscades. Duo en symbiose - La coopération est essentielle pour remporter la victoire. Que vous jouiez avec un ami ou que vous soyez associé à un autre Hunter, c'est en combinant les tactiques et les capacités avec votre partenaire de duo que vous ferez la différence dans les Terrains de chasse.

- La coopération est essentielle pour remporter la victoire. Que vous jouiez avec un ami ou que vous soyez associé à un autre Hunter, c'est en combinant les tactiques et les capacités avec votre partenaire de duo que vous ferez la différence dans les Terrains de chasse. Un gameplay spectaculaire - Développé à partir de l'Unreal Engine 5, le jeu plonge le joueur dans un monde très réaliste et lui offre une forte impression de puissance, grâce à des méchas de combat spectaculaires. L'environnement destructible de la carte renforce cet aspect, tout en permettant un jeu plus tactique.

- Développé à partir de l'Unreal Engine 5, le jeu plonge le joueur dans un monde très réaliste et lui offre une forte impression de puissance, grâce à des méchas de combat spectaculaires. L'environnement destructible de la carte renforce cet aspect, tout en permettant un jeu plus tactique. Un haut niveau de personnalisation - Les joueurs peuvent personnaliser leurs Hunters grâce à des options de personnalisation distinctes, ce qui leur permet de créer des combinaisons d'équipement uniques. De plus, les objets à collectionner et les cosmétiques permettent d'exprimer son style personnel et son originalité.

Dans un tout autre genre, mais toujours avec des mechas, Gundam Breaker 4 est actuellement vendu 50,99 € chez Gamesplanet.