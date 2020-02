Stela : le jeu à l'ambiance Limbo a droit à une date de sortie sur Switch et PC

Nous rappelant fortement les jeux édités par le studio danois Playdead, Limbo et Inside, Stela, initialement lancé sur Xbox One et Apple Arcade en 2019, s'invitera sur Switch et PC. Ces deux nouvelles versions rejoindront logiquement la mise à jour qu’il y a eu en décembre dernier qui ajoutait 15 zones secrètes et des dioramas 3D à déverrouiller.

Échapper aux monstruosités, allant des bêtes dormantes aux ombres obsédantes en passant par des coléoptères géants... c'est ce qu'il faudra faire pour survivre ! Tout au long de l’histoire, vous serez emmenés à vivre les évènements menant à la fin d'un monde avec, comme seul accompagnateur, une bande-son magistrale qui saura vous transporter dans l’univers et l’ambiance étrange de cette production.

Et c'est pour quand ? La date de sortie de Stela, sur Nintendo Switch via le Nintendo eShop et sur PC via Steam, est fixée au 13 mars 2020. Alors, est-ce que ce titre s'inspirant de Limbo saura vous séduire ? Faites-le-nous savoir.