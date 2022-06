Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, date de sortie et premier teaser excitant pour le DLC Trials of the Dragon King

Avec les récentes annonces concernant Final Fantasy XVI, Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion et Final Fantasy VII Rebirth, nous en oublierions presque que Square Enix a lancé plus tôt cette année Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, un Action-RPG développé par Team Ninja qui est loin d'avoir dit son dernier mot et qui refait parler de lui en cette fin de mois bien chargée pour la licence.

Nous savions déjà que du contenu payant post-lancement serait proposé, avec des DLC réunis dans un Season Pass et appelés en français « L'épreuve de Bahamut, le roi des dragons », « Gilgamesh, le vagabond des dimensions » et « DIFFERENT FUTURE ». Eh bien, le premier commence à se dévoiler avec la diffusion d'une bande-annonce teaser. Trials of the Dragon King sera lancé le 20 juillet prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, et mettra donc à l'épreuve Jack et ses compagnons suite à la demande d'un ancien dragon, Bahamut. Et il y a de quoi être excité, puisqu'en plus de pouvoir l'affronter, c'est le Guerrier de la Lumière du jeu d'origine qui va se dresser devant nous ! Une illustration avec les deux antagonistes a également été diffusée, où il est difficile de ne pas penser à Dalamud de FFXIV. De nouveaux jobs, armes, accessoires et catégories d'équipement seront également au programme.

