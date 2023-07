Street Fighter 6 : Capcom fête les 50 ans du Hip-Hop avec un album original

S'il est rarement possible de dater précisément l'apparition d'un nouveau courant musical, le hip-hop a explosé dans les années 70 et le monde entier a décidé de célébrer son 50e anniversaire en 2023. Capcom y va de sa participation avec un album original en partenariat avec Steel Sessions et Nerds Clothing, un fabricant de vêtements street ware du New Jersey.

Voici donc Street Fighter 6 x Nerds Clothing presents Steel Session, un album qui sera disponible cette année sur la plupart des plateformes de streaming musical. Nous retrouverons des titres produits par Benny the Butcher/Black Soprano Family, Royce da 5'9'', Dave East, Papoose, Sheek Louch, Styles P, Grafh et Smoke DZA, mais toujours en lien avec la saga Street Fighter, avec des sons percutants. Une édition physique est prévue en fin d'année 2023, mais seulement aux États-Unis. Dave East, MC de New York, commente :

Le hip-hop et Street Fighter vont de pair. Réunir tous ces artistes hip-hop pour célébrer l'histoire de la musique aux côtés du légendaire jeu de combat a été une expérience incroyable.

Eric Medina, PDG et directeur créatif de Nerds Clothing, rajoute :

Les jeux et le hip-hop continuent de jouer un rôle important dans notre vie professionnelle et personnelle. Nous sommes reconnaissants de cette opportunité de partenariat avec nos talentueux frères de Steel Sessions et de livrer un projet qui rend hommage au hip-hop et à la saga Street Fighter.

Place désormais à la tracklist de Street Fighter 6 x Nerds Clothing presents Steel Session :

"Street Fighting"

Artiste: Dave East



Produit par : Buda & Grandz, Mike Kuz, Big Len, Suave, Rondon, Looisey & MacShooter

"Perfect"

Artistes : Black Soprano Family: Benny The Butcher, Heem, & Rick Hyde



Produit par : Buda & Grandz & Ky Miller

"Blood On Me"

Artiste: D-Block



Produit par : Buda & Grandz & Ky Miller

"Final Boss"

Artiste: Smoke DZA



Produit par : Suave, Big Len, Buda & Grandz & Ky Miller

"Already Up"

Artistes : Royce da 5'9" & Courtney Bell



Produit par : Big Len, Suave, Mike Kuz, Buda & Grandz

"Power"

Artiste: Grafh



Produit par : Mike Kuz, Rondon, Buda & Grandz

Capcom rappelle au passage que la franchise Street Fighter célèbre quant à elle son 35e anniversaire et que le dernier opus compte plus de deux millions d'exemplaires vendus. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Street Fighter 6 à 57,81 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Street Fighter 6 : la bagarre a un nouveau goût !