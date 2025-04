Street Fighter 6 : Elena se met en jambes dans une bande-annonce de gameplay bien rythmée

Actuellement, l'Année 2 de Street Fighter 6 tire sur sa fin. Nous avons en effet déjà pu profiter de M. Bison, Terry Bogard et Mai Shiranui, il ne reste donc plus sur la liste que la Kényane Elena, comme annoncé en juin dernier. Attendue au printemps, elle a donc eu droit plus tôt dans le mois à une vidéo teaser cinématique comme ses prédécesseurs, qui nous faisait clairement voyager puisque prenant place sur sa terre natale. C'est d'ailleurs ce stage inédit Reniala Remains qui lui est associé, entièrement de nuit dans ces plaines d'Afrique avec des habitants en guise de spectateurs et jouant du tambour, ainsi que des animaux sauvages bien visibles en arrière-plan. La séquence, à retrouver ci-dessous, mettait également en avant les talents d'Elena, mêlant capoeira et autres acrobaties qui se retrouvent dans son style de jeu.

Apparue dans Street Fighter III: New Generation en 1997 puis les deux versions suivantes, cette princesse n'a depuis fait son retour que dans Ultra Street Fighter IV en 2014 (pour rappel une préquelle en termes de chronologie) et en tant que DLC dans le cross-over Street Fighter × Tekken. C'est donc un vrai plaisir que de la retrouver dans SF6. En plus d'une nouvelle apparence qui lui va à ravir, son Costume 1 s'inspirera donc de ses précédentes apparitions et sera à obtenir via des Fighter Coins ou en améliorant notre relation avec la guerrière dans le World Tour pour ne pas changer. Et comme les autres combattants, nous pourrons devenir son élève. Sa bande-annonce de gameplay nous permet d'apprécier en action son jeu de jambes face à Dee Jay et Akuma. Autant dire que les amateurs de ce type d'art martial ont de quoi se régaler !

Des visuels à retrouver en page suivante et vous trouverez ci-dessous la liste de ses techniques acrobatiques.

Rhino Horn : une série de coups de pied rapides, portés vers l'avant, qui renvoient l'adversaire en arrière.

Scratch Wheel : un coup de pied qui projette les adversaires dans les airs et maintient l'invincibilité aux projectiles.

Lynx Song : Elena tourne vers l'avant près du sol tout en étant invincible aux projectiles et peut alors utiliser quatre techniques différentes, comme le Leopard Snap, le Harvest Circle, le Mallet Smash ou le Lynx Whirl.

Leopard Snap : une attaque à longue portée utile pour réduire les distances

: une attaque à longue portée utile pour réduire les distances

Harvest Circle : un coup de pied qui projette les adversaires dans les airs et maintient l'invincibilité aux projectiles.

: un coup de pied qui projette les adversaires dans les airs et maintient l'invincibilité aux projectiles.

Mallet Smash : un coup de pied retourné qui passe au-dessus des attaques basses.

: un coup de pied retourné qui passe au-dessus des attaques basses.

Lynx Whirl : Elena réalise une pirouette additionnelle pour prolonger le Lynx Song. Si un Leopard Snap, un Harvest Circle, ou un Mallet Smash est réalisé après un Lynx Whirl, ses propriétés sont boostées.

Spinning Scythe : comme dans les versions précédentes, Elena exécute une série de coups de pied tournoyants qui peut être Canceled et suivie d'un Leopard Snap, Harvest Circle, Mallet Smash ou Lynx Whirl, afin de maintenir la pression sur ses adversaires.

Moon Glider : technique d'esquive où Elena recule avant d'exécuter un coup de pied vertical qui envoie l'adversaire en l'air.

Meteor Volley : Super Art de niveau 1 d'Elena qui fonctionne comme un mouvement anti-air efficace et peut être suivi d'autres coups.

Revival Dance : le Super Art de niveau 2 d'Elena lui permet de se lancer vers l'avant dans une rafale de coups de pied et d'être invincible à toutes les attaques au démarrage. Si le joueur maintient le bouton bas enfoncé, au lieu d'infliger des dégâts supplémentaires, Elena se soigne comme elle le fait habituellement !

Song of the Grasslands : le Super Art de niveau 3 d'Elena apporte la puissance de la nature au combat à travers une série de coups de pied dévastateurs !

Notez également que Street Fighter 6 aura droit à un équilibrage global de son roster lors de son lancement prévu le 5 juin prochain.

