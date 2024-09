Street Fighter 6 : Terry Bogard est disponible, accompagné par de belles nouveautés gratuites

Alors qu'il vient de dépasser les 4 millions de ventes à travers le monde, Street Fighter 6 a comme prévu accueilli en ce début de semaine le deuxième personnage jouable de son Année 2 de contenu, le seul et unique Terry Bogard, tout droit venu de l'univers de SNK. Il avait été précédé par M. Bison en juin et n'est pas arrivé les mains vides. En effet, les développeurs de chez Capcom ont introduit gratuitement deux nouvelles fonctionnalités, le V-Rival et le Replay Review, servant à l'entraînement. Tout cela a été exhibé dans une bande-annonce pour l'occasion.

Vous trouverez ci-dessous le détail de toutes les nouveautés qui ont été introduites dans Street Fighter 6.

Terry descend dans la rue ! Les joueurs peuvent accéder à Terry dans les trois modes de jeu : World Tour - Les joueurs peuvent rendre visite à Terry, le nouveau Maître, pour apprendre ses mouvements et renforcer leurs liens avec lui en accomplissant des missions et en lui offrant des cadeaux. Une fois qu'ils auront rempli deux conditions, devenir l'apprenti de Ryu et réussir la mission du chapitre 11-4, un menu « One Fateful Day » sera ajouté au menu Tour du monde. Ce menu les emmènera à Metro City, aux côtés de Terry, où se déroule un combat à 3 contre 3 appelé « Knock Out Festival » (ou KOF en abrégé) auquel les joueurs peuvent participer.

- Les joueurs peuvent apporter les nouveaux mouvements et emotes qu'ils ont appris de Terry dans World Tour et les utiliser avec style ! Fighting Ground - Les joueurs peuvent exécuter les légendaires coups spéciaux et Super Arts de Terry en affrontant leurs amis, leur famille et leurs ennemis du monde entier ! Le Costume 2 de Terry est également disponible à l'achat ou à débloquer via le World Tour. Il est constitué de sa veste marron et de son jean de City of the Wolves, le prochain opus de la série Fatal Fury prévue pour 2025 ! Le légendaire Pao Pao Café 6 est aussi disponible comme nouveau stage de Street Fighter 6, rempli de références à SNK. Les joueurs peuvent débloquer Terry à travers le Year 2 Character Pass ou le Year 2 Ultimate Pass, ou en achetant Terry individuellement pour 350 Fighters Coins (inclus son Costume 1 avec les couleurs 1 et 2). Les détenteurs du Year 2 Ultimate Pass débloqueront automatiquement le Pao Pao Café 6. Il peut aussi être acheté individuellement pour 250 Fighting Coins ou 5 000 Drive Tickets. S'entraîner pour être le meilleur ! Deux nouvelles fonctionnalités innovantes, V-Rival et Replay Review, fourniront aux joueurs de précieuses ressources d'entraînement : V-Rival - Un tout nouveau mode dans lequel les joueurs peuvent se battre contre un adversaire IA, généré par les données de matchs classés de millions de joueurs. Le joueur IA peut être réglé sur n'importe quel rang et personnage, ce qui encourage les joueurs à s'entraîner contre des adversaires particuliers sans la pression d'un vrai match classé. Les joueurs recevront des conseils de Li Fen après chaque match et auront également la possibilité de recevoir des récompenses telles que des autocollants et des titres au fur et à mesure de leur entraînement !

Vous pouvez retrouver ci-dessous la vidéo du thème de Terry et surtout l'introduction à son gameplay.

Pour rappel, Mai Shiranui et Elena sont les prochaines combattantes en DLC attendues en 2025.

Sur PC, le Year 2 Character Pass de Street Fighter 6 est vendu 26,99 € chez Gamesplanet.